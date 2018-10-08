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Россиянин стал первым среди родившихся в 21-м веке хоккеистов, кто сумел забросить шайбу в НХЛ
Факт, который завораживает, — форвард «Каролины» Андрей Свечников, который забил в ворота «Рейнджерс» в воскресном матче-блокбастере (8:5), стал первым игроком, родившимся в 2000-е годы и забросившим шайбу в НХЛ.
Представляете? Вперед, в будущее!.. Интересно, а кто был конкурентом у Свечникова, который появился на свет 26 марта 2000 года? Кто из игроков НХЛ мог его обогнать? Напомним, что в этой лиге можно играть с 18 лет — не раньше. А из новичков сейчас зажигают ребята 1998−1999 годов рождения. Например, яркий форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (12 ноября 1998), который набрал 5 (3+2) очков в двух матчах.
Итак, это коллега-конкурент, защитник «Баффало» Расмус Далин (13 апреля 2000), а также центрфорвард «Монреаля» Еспери Котканиеми (6 июля 2000). Финн стал первым игроком, рожденным в нулевые, который набрал очко в НХЛ. Да, только эти трое. Все логично: Далин был выбран первым на драфте, Свечников — вторым, Котканиеми — третьим.
В таком матче, который «Каролина» провела против «Рейнджерс» (8:5), трудно было не забить. Не очень повезло голкиперу-новичку нью-йоркского клуба Александру Георгиеву. Он до этого дня даже пять шайб никогда не пропускал, а тут в его ворота влетели сразу семь. И даже Хенрика Лундквиста на замену не выпустили!
Вот как отличился Свечников. В третьем периоде, при счете 5:5, защитник Джастин Фолк исполнил бросок от правого борта. Андрей вовремя оказался на пятачке и грамотно подставил клюшку. Эта шайба оказалась победной. 18-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Видео:
Интересно посмотреть в динамике, что изменилось для Андрея, если изучить с его первого матча по третий. Теперь он получил максимальное для себя игровое время (13.17), в том числе в большинстве (3.57). Провел больше всего смен (20). Установил личный рекорд в НХЛ по очкам (1+1) и полезности (плюс 2). При этом по-прежнему выходил в четвертом звене, с Джорданом Мартинуком и Лукасом Уоллмарком. Другое дело, эта тройка уже набрала 7 (4+3) очков в трех матчах и показывает приличную результативность. В этом большая заслуга Свечникова, третьего по молодости игрока лиги.
Важно, что у «Каролины» очень хорошая атмосфера в раздевалке. Эта команда по возрасту (25,25 лет в среднем) — третья в НХЛ, моложе парни только в «Коламбусе» (25,12) и «Виннипеге» (25,00). А самые опытные — в «Миннесоте» (28,68).
— Я быстро подружился со всеми игроками «Харрикейнз», — рассказал Свечников в недавнем интервью NHL.com/ru. — Меня отлично приняли, тут много молодых ребят. Ходим вместе на обеды, общаемся. Все хорошо. Ужин новичка? Пока ничего не было. Но, возможно, скоро будет. Посмотрим.
Видно, что Свечников уже привык к скоростному хоккею НХЛ. А это ведь чуть ли не главная проблема для новичков, особенно приезжающих из России. Вот что на днях рассказал 25-летний защитник «Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов в беседе с корреспондентом в Торонто:
— Я приехал за месяц до открытия тренировочного лагеря. Моей задачей было привыкнуть к скоростям. Все-таки игра в НХЛ намного быстрее, плюс площадка меньше. Хоккей как будто в два раза ускоряется. Надо было к этому адаптироваться. Потому что в КХЛ есть очень много времени, чтобы подумать на площадке, там большой лед. А в НХЛ едва ты увидел первое решение, надо сразу отдавать пас. Не нужно искать альтернативу, не надо ничего выдумывать.
Это взгляд новичка на дебют в НХЛ. Но у Свечникова такой проблемы не возникло, потому что он уехал в Северную Америку уже в 16 лет.
— Я ведь год выступал в лиге USHL, потом еще один год — в юниорской лиге Онтарио. Это помогло мне быстрее адаптироваться, — рассказал Андрей. — Я готовился в тех лигах к НХЛ. Да, в первых играх было непросто. Но сейчас уже более или менее. Чувствую себя гораздо лучше. Вообще мне очень приятно тут играть, потому что это — НХЛ. В каждой команде есть свои мастера.
В среднем Свечников набирает одно очко за матч, если точнее — за 11.56 минуты. Что очень круто. Если Андрей заработает очков 60 за сезон, это будет уже замечательный результат.
Напомним, Павел Буре в дебютном первенстве 1991/92 набрал 60 (34+26) очков, Сергей Самсонов в сезоне 1997/98 — 47 (22+25), Евгений Малкин — 85 (33+52). Этих россиян объединяет то, что все они завоевали в итоге «Колдер Трофи» как лучшие новички лиги. Вынесем за скобки аномально восхитительный результат Александра Овечкина (52+54=106), который приехал в НХЛ в 20-летнем возрасте. А также «Колдер» от Сергея Макарова (24+62=86) — на момент церемонии ему было 32 года, и в лиге это позже признали системной ошибкой.
А так Свечников вполне может побороться за «Колдер Трофи», если не отстанет от Петтерссона. В НХЛ появилась еще одна российская звездочка. Первый снайпер новой эры.
Павел Лысенков является обозревателем «Советского спорта» и постоянным автором NHL.com/ru.
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Форвард "Каролины" Андрей Свечников стал первым игроком, родившимся в 2000-е годы и забросившим шайбу в НХЛ.
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