Россиянин стал первым среди родившихся в 21-м веке хоккеистов, кто сумел забросить шайбу в НХЛ

Факт, который завораживает, — форвард «Каролины» Андрей Свечников, который забил в ворота «Рейнджерс» в воскресном матче-блокбастере (8:5), стал первым игроком, родившимся в 2000-е годы и забросившим шайбу в НХЛ.

Представляете? Вперед, в будущее!.. Интересно, а кто был конкурентом у Свечникова, который появился на свет 26 марта 2000 года? Кто из игроков НХЛ мог его обогнать? Напомним, что в этой лиге можно играть с 18 лет — не раньше. А из новичков сейчас зажигают ребята 1998−1999 годов рождения. Например, яркий форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (12 ноября 1998), который набрал 5 (3+2) очков в двух матчах.

Итак, это коллега-конкурент, защитник «Баффало» Расмус Далин (13 апреля 2000), а также центрфорвард «Монреаля» Еспери Котканиеми (6 июля 2000). Финн стал первым игроком, рожденным в нулевые, который набрал очко в НХЛ. Да, только эти трое. Все логично: Далин был выбран первым на драфте, Свечников — вторым, Котканиеми — третьим.

В таком матче, который «Каролина» провела против «Рейнджерс» (8:5), трудно было не забить. Не очень повезло голкиперу-новичку нью-йоркского клуба Александру Георгиеву. Он до этого дня даже пять шайб никогда не пропускал, а тут в его ворота влетели сразу семь. И даже Хенрика Лундквиста на замену не выпустили!

Вот как отличился Свечников. В третьем периоде, при счете 5:5, защитник Джастин Фолк исполнил бросок от правого борта. Андрей вовремя оказался на пятачке и грамотно подставил клюшку. Эта шайба оказалась победной. 18-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Видео: NHL Россия



Интересно посмотреть в динамике, что изменилось для Андрея, если изучить с его первого матча по третий. Теперь он получил максимальное для себя игровое время (13.17), в том числе в большинстве (3.57). Провел больше всего смен (20). Установил личный рекорд в НХЛ по очкам (1+1) и полезности (плюс 2). При этом по-прежнему выходил в четвертом звене, с Джорданом Мартинуком и Лукасом Уоллмарком. Другое дело, эта тройка уже набрала 7 (4+3) очков в трех матчах и показывает приличную результативность. В этом большая заслуга Свечникова, третьего по молодости игрока лиги.

Важно, что у «Каролины» очень хорошая атмосфера в раздевалке. Эта команда по возрасту (25,25 лет в среднем) — третья в НХЛ, моложе парни только в «Коламбусе» (25,12) и «Виннипеге» (25,00). А самые опытные — в «Миннесоте» (28,68).

— Я быстро подружился со всеми игроками «Харрикейнз», — рассказал Свечников в недавнем интервью NHL.com/ru. — Меня отлично приняли, тут много молодых ребят. Ходим вместе на обеды, общаемся. Все хорошо. Ужин новичка? Пока ничего не было. Но, возможно, скоро будет. Посмотрим.