Россиянин стал первым среди родившихся в 21-м веке хоккеистов, кто сумел забросить шайбу в НХЛ

Факт, который завораживает, — форвард «Каролины» Андрей Свечников, который забил в ворота «Рейнджерс» в воскресном матче-блокбастере (8:5), стал первым игроком, родившимся в 2000-е годы и забросившим шайбу в НХЛ.



Фото: nhl.com/ru

Представляете? Вперед, в будущее!.. Интересно, а кто был конкурентом у Свечникова, который появился на свет 26 марта 2000 года? Кто из игроков НХЛ мог его обогнать? Напомним, что в этой лиге можно играть с 18 лет — не раньше. А из новичков сейчас зажигают ребята 1998−1999 годов рождения. Например, яркий форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (12 ноября 1998), который набрал 5 (3+2) очков в двух матчах.

Итак, это коллега-конкурент, защитник «Баффало» Расмус Далин (13 апреля 2000), а также центрфорвард «Монреаля» Еспери Котканиеми (6 июля 2000). Финн стал первым игроком, рожденным в нулевые, который набрал очко в НХЛ. Да, только эти трое. Все логично: Далин был выбран первым на драфте, Свечников — вторым, Котканиеми — третьим.

В таком матче, который «Каролина» провела против «Рейнджерс» (8:5), трудно было не забить. Не очень повезло голкиперу-новичку нью-йоркского клуба Александру Георгиеву. Он до этого дня даже пять шайб никогда не пропускал, а тут в его ворота влетели сразу семь. И даже Хенрика Лундквиста на замену не выпустили!

Вот как отличился Свечников. В третьем периоде, при счете 5:5, защитник Джастин Фолк исполнил бросок от правого борта. Андрей вовремя оказался на пятачке и грамотно подставил клюшку. Эта шайба оказалась победной. 18-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Видео: NHL Россия



Интересно посмотреть в динамике, что изменилось для Андрея, если изучить с его первого матча по третий. Теперь он получил максимальное для себя игровое время (13.17), в том числе в большинстве (3.57). Провел больше всего смен (20). Установил личный рекорд в НХЛ по очкам (1+1) и полезности (плюс 2). При этом по-прежнему выходил в четвертом звене, с Джорданом Мартинуком и Лукасом Уоллмарком. Другое дело, эта тройка уже набрала 7 (4+3) очков в трех матчах и показывает приличную результативность. В этом большая заслуга Свечникова, третьего по молодости игрока лиги.

Важно, что у «Каролины» очень хорошая атмосфера в раздевалке. Эта команда по возрасту (25,25 лет в среднем) — третья в НХЛ, моложе парни только в «Коламбусе» (25,12) и «Виннипеге» (25,00). А самые опытные — в «Миннесоте» (28,68).

— Я быстро подружился со всеми игроками «Харрикейнз», — рассказал Свечников в недавнем интервью NHL.com/ru. — Меня отлично приняли, тут много молодых ребят. Ходим вместе на обеды, общаемся. Все хорошо. Ужин новичка? Пока ничего не было. Но, возможно, скоро будет. Посмотрим.

Happy to score my first NHL goal in front of Canes fans! pic.twitter.com/XQeFSXP02c — Andrei Svechnikov (@ASvechnikov14) 8 октября 2018 г.

Видно, что Свечников уже привык к скоростному хоккею НХЛ. А это ведь чуть ли не главная проблема для новичков, особенно приезжающих из России. Вот что на днях рассказал 25-летний защитник «Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов в беседе с корреспондентом в Торонто:

— Я приехал за месяц до открытия тренировочного лагеря. Моей задачей было привыкнуть к скоростям. Все-таки игра в НХЛ намного быстрее, плюс площадка меньше. Хоккей как будто в два раза ускоряется. Надо было к этому адаптироваться. Потому что в КХЛ есть очень много времени, чтобы подумать на площадке, там большой лед. А в НХЛ едва ты увидел первое решение, надо сразу отдавать пас. Не нужно искать альтернативу, не надо ничего выдумывать.

Это взгляд новичка на дебют в НХЛ. Но у Свечникова такой проблемы не возникло, потому что он уехал в Северную Америку уже в 16 лет.

— Я ведь год выступал в лиге USHL, потом еще один год — в юниорской лиге Онтарио. Это помогло мне быстрее адаптироваться, — рассказал Андрей. — Я готовился в тех лигах к НХЛ. Да, в первых играх было непросто. Но сейчас уже более или менее. Чувствую себя гораздо лучше. Вообще мне очень приятно тут играть, потому что это — НХЛ. В каждой команде есть свои мастера.

В среднем Свечников набирает одно очко за матч, если точнее — за 11.56 минуты. Что очень круто. Если Андрей заработает очков 60 за сезон, это будет уже замечательный результат.

Напомним, Павел Буре в дебютном первенстве 1991/92 набрал 60 (34+26) очков, Сергей Самсонов в сезоне 1997/98 — 47 (22+25), Евгений Малкин — 85 (33+52). Этих россиян объединяет то, что все они завоевали в итоге «Колдер Трофи» как лучшие новички лиги. Вынесем за скобки аномально восхитительный результат Александра Овечкина (52+54=106), который приехал в НХЛ в 20-летнем возрасте. А также «Колдер» от Сергея Макарова (24+62=86) — на момент церемонии ему было 32 года, и в лиге это позже признали системной ошибкой.

А так Свечников вполне может побороться за «Колдер Трофи», если не отстанет от Петтерссона. В НХЛ появилась еще одна российская звездочка. Первый снайпер новой эры.

Павел Лысенков является обозревателем «Советского спорта» и постоянным автором NHL.com/ru.