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Шестикратный олимпийский чемпион из США борется с алкогольной зависимостью

08.10.2018 22:50 — Разное | Tut.by  
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Американский пловец Райан Лохте борется с алкогольной зависимостью.


Райан Лохте. Фото: Reuters

— Райан знает, что ему необходимо преодолеть зависимость, чтобы стать лучшим мужем, отцом, спортсменом. Это необходимо сделать, если он вновь хочет доминировать в бассейне и планирует выступить на пятых для себя Олимпийских играх. Он осознал, что ему нужна профессиональная помощь, и он ее получит в ближайшее время, — приводит Lequipe слова адвоката спортсмена Джеффа Остроу.

4 октября Лохте в состоянии алкогольного опьянения пытался выломать дверь в свой номер в одной из гостиниц в Калифорнии. На следующий день он, прилетев во Флориду, стал виновником ДТП.

Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира по плаванию. В июле он был на 19 месяцев дисквалифицирован за внутривенный прием препарата.

 
 
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4 октября Лохте в состоянии алкогольного опьянения пытался выломать дверь в свой номер в одной из гостиниц в Калифорнии.
 
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