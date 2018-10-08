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Шестикратный олимпийский чемпион из США борется с алкогольной зависимостью
Американский пловец Райан Лохте борется с алкогольной зависимостью.
— Райан знает, что ему необходимо преодолеть зависимость, чтобы стать лучшим мужем, отцом, спортсменом. Это необходимо сделать, если он вновь хочет доминировать в бассейне и планирует выступить на пятых для себя Олимпийских играх. Он осознал, что ему нужна профессиональная помощь, и он ее получит в ближайшее время, — приводит
4 октября Лохте в состоянии алкогольного опьянения пытался выломать дверь в свой номер в одной из гостиниц в Калифорнии. На следующий день он, прилетев во Флориду, стал виновником ДТП.
Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира по плаванию. В июле он был на 19 месяцев дисквалифицирован за внутривенный прием препарата.
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4 октября Лохте в состоянии алкогольного опьянения пытался выломать дверь в свой номер в одной из гостиниц в Калифорнии.
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