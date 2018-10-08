Журнал France Football объявил имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч», приз, который издание вручает лучшему футболисту года. Об этом сообщается на официальном сайте журнала.



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В число претендентов на награду вошли:

вратари — бразилец Алиссон («Ливерпуль», прошлый сезон — «Рома»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал», Мадрид, прошлый сезон — «Челси»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм») и словенец Ян Облак («Атлетико»);

защитники — уругваец Диего Годин («Атлетико»), бразилец Марсело, испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан (все — «Реал»);

полузащитники — бельгиец Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), хорват Лука Модрич и испанец Иско (оба — «Реал»), француз Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), хорват Иван Ракитич («Барселона»), француз Н’Голо Канте и бельгиец Эден Азар (оба — «Челси»);

нападающие — аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), француз Антуан Гризманн («Атлетико»), хорват Марио Манджукич («Ювентус», Турин), валлиец Гарет Бэйл, француз Карим Бензема (оба — «Реал»), англичанин Гарри Кейн («Тоттенхэм»), француз Килиан Мбаппе, уругваец Эдинсон Кавани, бразилец Неймар (все — ПСЖ), сенегалец Садио Мане, бразилец Роберто Фирмино, египтянин Мохаммед Салах (все — «Ливерпуль»), португалец Криштиану Роналду («Ювентус», прошлый сезон — «Реал»), уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси (оба — «Барселона»).

Восемь номинантов из «Реала»

Таким образом, на «Золотой мяч» претендуют четыре вратаря, четыре защитника, семь полузащитников и 15 нападающих. Наибольшее представительство в списке среди всех клубов имеет мадридский «Реал». Сразу восемь футболистов номинированы на награду (без учета Роналду). Также футболисты «Реала» присутствуют в списке на всех позициях.

Семь французских футболистов претендуют на «Золотой мяч» — больше, чем представителей любой другой страны. Сборная Франции победила на чемпионате мира — 2018 в России. При этом Бензема не является игроком сборной. Мбаппе также претендует на приз лучшему молодому футболисту по версии France Football — «Трофей Копа».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря в Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.

Журнал France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество «Золотых мячей» (по пять) в своем активе имеют Роналду и Месси.