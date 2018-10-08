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Стали известны все 30 футболистов, которые претендуют на получение "Золотого мяча"
Журнал France Football объявил имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч», приз, который издание вручает лучшему футболисту года. Об этом сообщается на официальном сайте журнала.
В число претендентов на награду вошли:
вратари — бразилец Алиссон («Ливерпуль», прошлый сезон — «Рома»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал», Мадрид, прошлый сезон — «Челси»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм») и словенец Ян Облак («Атлетико»);
защитники — уругваец Диего Годин («Атлетико»), бразилец Марсело, испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан (все — «Реал»);
полузащитники — бельгиец Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), хорват Лука Модрич и испанец Иско (оба — «Реал»), француз Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), хорват Иван Ракитич («Барселона»), француз Н’Голо Канте и бельгиец Эден Азар (оба — «Челси»);
нападающие — аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), француз Антуан Гризманн («Атлетико»), хорват Марио Манджукич («Ювентус», Турин), валлиец Гарет Бэйл, француз Карим Бензема (оба — «Реал»), англичанин Гарри Кейн («Тоттенхэм»), француз Килиан Мбаппе, уругваец Эдинсон Кавани, бразилец Неймар (все — ПСЖ), сенегалец Садио Мане, бразилец Роберто Фирмино, египтянин Мохаммед Салах (все — «Ливерпуль»), португалец Криштиану Роналду («Ювентус», прошлый сезон — «Реал»), уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси (оба — «Барселона»).
Восемь номинантов из «Реала»
Таким образом, на «Золотой мяч» претендуют четыре вратаря, четыре защитника, семь полузащитников и 15 нападающих. Наибольшее представительство в списке среди всех клубов имеет мадридский «Реал». Сразу восемь футболистов номинированы на награду (без учета Роналду). Также футболисты «Реала» присутствуют в списке на всех позициях.
Семь французских футболистов претендуют на «Золотой мяч» — больше, чем представителей любой другой страны. Сборная Франции победила на чемпионате мира — 2018 в России. При этом Бензема не является игроком сборной. Мбаппе также претендует на приз лучшему молодому футболисту по версии France Football — «Трофей Копа».
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря в Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.
Журнал France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество «Золотых мячей» (по пять) в своем активе имеют Роналду и Месси.
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Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.
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