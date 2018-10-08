Ветеран уголовного розыска Олег Лопухов вспоминает годы службы в Кореличском районе

5 октября — знаковая дата для всех сотрудников уголовного розыска, их профессиональный праздник, когда они слышат слова благодарности за свою нелегкую, напряженную службу. В связи с вековым юбилеем – почетное слово бывшему начальнику отделения уголовного розыска Кореличского РОВД Олегу Аркадьевичу Лопухову.





– Мечтал ли стать милиционером? Никогда не мечтал. Но так сошлись звезды, распорядилась судьба, назовите как угодно, что я стал опером, о чем никогда не сожалел, – делится Олег Лопухов.

– После окончания Высшей школы МВД СССР по распределению попал в Хабаровск. Начинал службу на должности инспектора уголовного розыска. Но домой тянуло. Поэтому всеми силами пытался вернуться в Новогрудок, откуда я родом. Так и получилось: в 1987 году перевелся в Кореличский РОВД.

Лихие 90-е. Именно в это неспокойное время бывшему начальнику угро пришлось бороться с преступностью в Кореличском районе. Серийные кражи, резонансные преступления. Об одном из таких случаев вспоминает опер со стажем:

– В дежурную часть РОВД поступило сообщение об ограблении квартиры начинающего предпринимателя в г.п. Мир. В доме на момент совершения преступления находилась его жена с маленьким ребенком. Трое бандитов в масках работали по наводке. Держа в руках канистру с бензином и угрожая расправой хозяйке, преступникам удалось узнать, где находятся деньги. На раскрытие грабежа ушло трое суток: одного из преступников задержали в Бобруйске, другого – в Витебске.







По словам Олега Лопухова, умение разговорить собеседника и получить необходимую информацию – одно из основных качеств оперативника. А еще – порядочность, особенно для опера, работающего в сельской местности, где его все знают. Именно этому всегда учил бывший начальник угро своих коллег Александра Лейко, Анатолия Дрика, Александра Уласевича, которым повезло перенимать опыт у опытного сыщика.

– Служба в уголовном розыске – это не профессия, не работа, а смысл и образ жизни, состояние души. С 9 утра до 6 вечера? Отнюдь нет. Рабочий день оперативника – это 24 часа в сутки, порой без выходных, – с уверенностью произносит Олег Лопухов. – В канун профессионального праздника ветеранам уголовного розыска хочется пожелать прежде всего здоровья. Нынешним сотрудникам – оперской удачи и никогда не разочароваться в выбранном пути.

Оксана ЯНУШ

Фото из личного архива Олега ЛОПУХОВА