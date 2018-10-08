В Минске на деревьях развесили окровавленную одежду. Что это и для чего

the-village.me . К вещам приколота бумага с надписями вроде «Каждое четвертое женское самоубийство в РБ — следствие насилия в семье», «Каждая третья беларуска подвергается физическому насилию, каждая шестая — сексуальному» и «Милиция тебя не защитит». Под деревьями разбросаны листовки для жертв домашнего насилия с номерами телефонов организаций, которые помогают женщинам в кризисных ситуациях, пишет

#1#

belsat.eu в организации «Радислава», которая помогает в ситуациях домашнего насилия. «Мы не имеем отношения к акции, но рады, что проблемой насилия над женщинами заинтересовались обычные люди, которые начинают задумываться над этой проблемой. Мы благодарны и поддерживаем тех, кто это организовал. Думаю, повод акции – это «черная пятница», когда исполняющий обязанности президента Беларуси раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию», – рассказалив организации «Радислава», которая помогает в ситуациях домашнего насилия.





Напомним, что Александр Лукашенко недавно жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и признался, что сам бил детей: «Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал».



