Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя второго отравителя Скрипалей

Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина — имя, отчество, родной город, имена родителей.





Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании данных «многочисленных источников», знакомых с ним.





Bellingcat и The Insider 26 сентября сообщили, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига. По данным расследователей, он — полковник ГРУ, Герой России.