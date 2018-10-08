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Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя второго отравителя Скрипалей
Второй из обвиняемых Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Александр Петров — на самом деле военный врач, подполковник ГРУ Александр Мишкин.
Об этом говорится в
Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время обучения ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова. Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина — имя, отчество, родной город, имена родителей.
Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании данных «многочисленных источников», знакомых с ним.
Bellingcat и The Insider 26 сентября сообщили, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига. По данным расследователей, он — полковник ГРУ, Герой России.
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Второй из обвиняемых Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Александр Петров — на самом деле военный...
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