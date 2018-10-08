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Под Минском двое юношей погибли, когда перелезали через грузовой вагон
6 октября в Минском районе двое парней погибли от удара током, когда перелазили через грузовой вагон,
Двое парней и две девушки проводили время у железнодорожной станции Помыслище в агрогородке Щомыслица.
Парни решили ненадолго отлучиться, и спустя некоторое время девушки услышали шум. Ребята перелезали через вагон грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком высоковольтных проводов.
18-летний житель Брестского района погиб на месте: на теле молодого человека есть характерный ожог от электротравмы. Второй юноша 2001 года рождения, учащийся одного из лицеев Дзержинска, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
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6 октября в Минском районе двое парней погибли от удара током, когда перелазили через грузовой вагон, сообщает МВД.
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