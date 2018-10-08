Глава грозненского «Мемориала» Титиев удостоен премии Вацлава Гавела

РБК . Об этом говорится в сообщении пресс-службы Парламентской ассамблеи Совета Европы, поступившем в





Премию от его имени получил председатель совета «Мемориала», поскольку Титиев в настоящее время находится под стражей в Чечне.





«Эта премия является признанием работы, которую он [Оюб Титиев] и «Мемориал» делают. Это также послание всем, кто работает в этом регионе, подтверждение верховенства закона и прав человека. Продолжайте в том же духе, вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — приводятся в сообщении слова председателя ПАСЕ Лилианы Мори Паскье.



