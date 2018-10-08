Появилось видео, как российские футболисты избили чиновника Минпромторга РФ

"Еврорадио" . Инцидент произошёл в одном из кафе Москвы, куда спортсмены пришли позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, им сделали замечание сотрудники кафе, а после — посетитель, который оказался чиновником (свидетели утверждают, что хулиганы были в неадекватном состоянии). Последний футболистам не понравился, и они набросились на него, в Пака полетел стул. Его якобы называли "китайцем" и советовали ехать на родину и там делать замечания. У чиновника травмирована рука, он получил два удара в лицо, передает





По некоторым сведениям, также был избит гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.





Что касается Александра Кокорина и Павла Мамаева, то они с места происшествия сбежали ещё до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело.





В прошлом Кокорин и Мамаев были игроками сборной России. В 2016-м они попали в скандальную историю, когда отдыхали в одном из ночных клубов Монако.