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Появилось видео, как российские футболисты избили чиновника Минпромторга РФ
Появилось видео, на котором российские футболисты Александр Кокорин (форвард "Зенита") и Павел Мамаев (полузащитник "Краснодара") избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.
Инцидент произошёл в одном из кафе Москвы, куда спортсмены пришли позавтракать. Компания Кокорина и Мамаева вела себя шумно, им сделали замечание сотрудники кафе, а после — посетитель, который оказался чиновником (свидетели утверждают, что хулиганы были в неадекватном состоянии). Последний футболистам не понравился, и они набросились на него, в Пака полетел стул. Его якобы называли "китайцем" и советовали ехать на родину и там делать замечания. У чиновника травмирована рука, он получил два удара в лицо, передает
По некоторым сведениям, также был избит гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.
Что касается Александра Кокорина и Павла Мамаева, то они с места происшествия сбежали ещё до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело.
В прошлом Кокорин и Мамаев были игроками сборной России. В 2016-м они попали в скандальную историю, когда отдыхали в одном из ночных клубов Монако.
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Появилось видео, на котором российские футболисты Александр Кокорин (форвард "Зенита") и Павел Мамаев (полузащитник "Краснодара") избили чиновника Минпромторга РФ...
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