Названы претенденты на приз лучшему футболисту мира

Об этом сообщается на официальном сайте журнала.





В число претендентов на награду вошли:





вратари - бразилец Алиссон ("Ливерпуль", прошлый сезон - "Рома"), бельгиец Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид, прошлый сезон - "Челси"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм") и словенец Ян Облак ("Атлетико");

защитники - уругваец Диего Годин ("Атлетико"), бразилец Марсело, испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан (все - "Реал");





полузащитники - бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), хорват Лука Модрич и испанец Иско (оба - "Реал"), француз Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), хорват Иван Ракитич ("Барселона"), француз Н'Голо Канте и бельгиец Эден Азар (оба - "Челси");





нападающие - аргентинец Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), француз Антуан Гризманн ("Атлетико"), хорват Марио Манджукич ("Ювентус", Турин), валлиец Гарет Бэйл, француз Карим Бензема (оба - "Реал"), англичанин Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), француз Килиан Мбаппе, уругваец Эдинсон Кавани, бразилец Неймар (все - ПСЖ), сенегалец Садио Мане, бразилец Роберто Фирмино, египтянин Мохаммед Салах (все - "Ливерпуль"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус", прошлый сезон - "Реал"), уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси (оба - "Барселона").





Восемь номинантов из "Реала"





Таким образом, на "Золотой мяч" претендуют четыре вратаря, четыре защитника, семь полузащитников и 15 нападающих. Наибольшее представительство в списке среди всех клубов имеет мадридский "Реал". Сразу восемь футболистов номинированы на награду (без учета Роналду). Также футболисты "Реала" присутствуют в списке на всех позициях.





Семь французских футболистов претендуют на "Золотой мяч" - больше, чем представителей любой другой страны. Сборная Франции победила на чемпионате мира - 2018. При этом Бензема не является игроком сборной. Мбаппе также претендует на приз лучшему молодому футболисту по версии France Football - "Трофей Копа".





Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.





Журнал France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество "Золотых мячей" (по пять) в своем активе имеют Роналду и Месси.