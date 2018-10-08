Voyager 2 достиг границы Солнечной системы

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные с научного инструмента CRS (Cosmic Ray Subsystem) космического аппарата. Прибор в период с начала по конец августа зарегистрировал увеличение энергии космических лучей, достигающих Voyager 2, примерно на пять процентов.





Аналогичное явление наблюдалось в мае 2012 года, за три месяца до того, когда станция Voyager 1 пересекла гелиопаузу, оказавшись в межзвездном пространстве.





В настоящее время Voyager 2 находится на расстоянии около 17,7 миллиарда километров от Земли (в 118 раз больше расстояния между нашей планетой и Солнцем).





Команда Voyager 2 признает, что окружающая среда вокруг станции меняется, однако отмечает, что увеличение энергии космических лучей нельзя считать окончательным признаком прохождения гелиопаузы, положение которой меняется в течение 11-летнего цикла солнечной активности.





Границы Солнечной системы определяются двумя способами. Согласно первому, пределы определяются гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет), второму — сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.





Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям



