ID-карты появятся 1 января 2020 года. Почему перенесли срок выдачи?

Этот биометрический проект реализуется еще с одним очень интересным и глобальным проектом для нашей страны — Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системой (БИСРС). И к 1 января 2019 года оба проекта должны были быть готовы, но, к сожалению, система не готова, поэтому и выпуск ID-карты пока нецелесообразен, — объясняет Павел Хрищенович, заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД.

В Министерстве внутренних дел отмечают: с их стороны есть все возможности выдавать новый документ с 2019 года, но только ID-карта не будет оснащена всеми приложениями, не подключена к системе. Проще говоря, «голый» пластик без начинки и возможностей. Поэтому приняли решение перенести срок выдачи ID-карты на год.





— Только это не значит, что 1 января 2020 года все белорусы в обязательном порядке должны будут получить ID-карту и биометрический паспорт, — комментирует Павел Хрищенович. — Все ранее выданные паспорта будут действительны.





У человека будет выбор: подождать, пока закончится срок действия паспорта, или по собственному желанию заменить его на ID-карту. Ее стоимость будет в пределах одной базовой величины (на сегодня 24 рубля 50 копеек. — Прим. Tut.by), и она станет своеобразным внутренним паспортом. Кроме того, ID-карта предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Например, с ее помощью можно будет заказать справку.





— Сама ID-карта будет содержать три приложения. Первое — идентификационное, где будут все сведения о человеке: ФИО, дата рождения. Второе приложение — криптографическое. Это электронная цифровая подпись, которая позволит входить через БИСРС системы. Третье приложение соответствует международным требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — Прим. Tut.by), — перечисляет все приложения ID-карты Павел Хрищенович, заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД.





Планируется, как только ID-карты заработают в Беларуси, наша страна начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли путешествовать по этому документу. Внешне она будет выглядеть, как банковская карточка, на ней две фотографии — цветная и черно-белая. По словам специалистов, подделать ID-карту будет невозможно, потому что на ней большое количество степеней защиты.





Кстати, биометрический паспорт получат не все, а только те, кто будет выезжать за рубеж. Планируется, что стоимость этого документа будет 3 базовые величины (на сегодня 73 рубля 50 копеек. — Прим. Tut.by).









Grodno.in ситуацию прокомментировал директор турфирмы «КолумбусТур» Виталий Мацута: Дляситуацию прокомментировал директор турфирмы «КолумбусТур» Виталий Мацута:





— Граждане Беларуси могут оказаться в неприятной ситуации при оформлении шенгенской визы. 19 июня 2018 года появилась информация о том, что в Европарламенте рассматривался вопрос по поводу перемен в Визовом кодексе.





Для белорусов это грозит увеличением стоимости шенгенских виз с 60 до 80 евро. С другой стороны, в мае 2018 года была обнародована информация, что Беларусь продолжает переговоры с Евросоюзом по упрощению визового режима и уменьшению стоимости визы с 60 до 35 евро. И одним из требований ЕС было введение биометрических паспортов в Беларуси.





В итоге получается, что белорусы могут попасть в неприятную ситуацию, если Европарламент примет изменения в Визовом кодексе раньше, чем Беларусь сможет выполнить все требования ЕС и подписать документы об упрощении визового режима. Тогда белорусы будут платить за визу больше. Поэтому рекомендуется поторопиться с оформлением многократных виз сроком на один или два года.