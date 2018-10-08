6 вещей, которые произойдут с телом, когда вы откажетесь от алкогол



Иллюстративное фото

Вы будете спать более спокойно

Вы станете меньше есть

Вы можете почувствовать тягу к сахару

Вес начнет стремительно уменьшаться

Цвет лица станет свежим

Риск онкологических заболеваний снизится

— комментирует, доктор медицинских наук из Лос-Анджелеса. Ниже — шесть вещей, которые обязательно произойдут с организмом, как только вы откажетесь от алкоголя.Исследование, опубликованное в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, показало, что потребление алкоголя перед сном увеличивает альфа-волновые структуры в головном мозге — то есть, происходит активность вроде той, когда вы уже проснулись, но еще не встали с постели. Результат? Сон нарушается. Другое исследование, в рамках которого было проведено 27 экспериментов, установило, что хоть алкоголь и способствует более быстрому засыпанию, качество сна в это время заметно ухудшается. Так что когда вы откажетесь от алкоголя, первое время вы естественно будете труднее засыпать, однако утром при этом вы будете чувствовать себя более бодрым и отдохнувшим, а настроение, концентрация и умственная работоспособность в течение дня повысятся.Согласно данным исследования, опубликованного в American Journal of Nutrition, алкоголь является одной из главных причин избыточного потребления пищи. Это может происходить потому, что алкоголь обладает способностью усиливать наши чувства (об этом свидетельствует исследование в журнале Obesity). Ученые обнаружили, что женщины, которые выпивали около двух алкогольных напитков, в результате съели на 30% больше пищи, чем те, кто получил напитки без алкоголя. В дополнение к этому, даже умеренная алкогольная интоксикация увеличивает активность мозга в гипоталамусе, делая нас более чувствительными к запаху пищи.— объясняет Деймон Раскин. Так что совсем не кажется удивительным, что когда вы исключаете из рациона одно вещество, организм требует больше другого, чтобы вызвать все те же «радостные химические реакции» в мозге. Вам придется столкнуться с этим фактом и принять этот факт. Но расстраиваться ни в коем случае не стоит: углеводное голодание вряд ли продлится больше двух недель, а чтобы у вас не осталась память о нем в виде пары лишних килограммов, диетологи советуют выбирать максимально полезные сладости, как то греческий йогурт с фруктами, злаковые батончики и домашнее мороженное.Все еще сомневаетесь, что сумеете отказаться от алкоголя? Есть еще одна вещь, которую вам стоит знать: алкоголь самым подлым образом увеличивает количество потребляемых вами калорий, тогда как вы даже не успеваете это осознать. Например, в бокале «Маргариты» содержится как минимум 300 калорий, а «стоимость» бокала «Пина Колады» может достигать 450 калорий (= кусок торта). Одно из исследований показало, что мужчины потребляют не меньше 430 дополнительный калорий в те дни, когда пьют «умеренное» количество спиртного. Для женщин же эта цифра составляет 300 калорий. Иными словами, если вы откажетесь от алкоголя и не станете заменять его десертами, то здоровое похудение — и, что самое приятное, без усилий! — не заставит себя долго ждать.Уже спустя 3-4 дня после отказа от алкоголя вы заметите, что кожа лица стала выглядеть и, очевидно, чувствовать себя более увлажненной. Секрет в том, что алкоголь является мощным мочегонным средством, в результате чего вы получаете пересушенную кожу и подчеркнутые морщинки наутро после вечеринки. Более того, алкогольные напитки также снижают выработку в антидиуретического гормона, который помогает организму поглощать воду. Вот еще несколько проблем, с которыми способен справиться безалкогольный образ жизни: красные пятна на носу и подбородке, перхоть, экзема и розацеа. Впечатляет, не правда ли?По данным Национального института онкологии США, употребление алкоголя часто связано с повышенным риском развития рака ротовой полости, печени, молочной железы, толстой кишки и прямой кишки. Причем, риск возрастает тем больше, чем больше алкоголя вы себе позволяете. С другой стороны, многочисленные исследования показали, что умеренное потребление алкоголя может снизить ваши шансы на болезни сердца. Так, риски развития инсульта, диабета и смертности могут немного вырасти, когда вы откажетесь от вина и коктейлей — и это тоже стоит иметь в виду.