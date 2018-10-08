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Выставка-инсталляция «Читай и удивляйся!»

09.10.2018 — Разное | Единство  
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Что такое энциклопедия? Для современного человека – это самое объемное справочное издание, где можно найти сведения обо всем или почти, обо всем. А когда появились первые энциклопедии? Какие они были раньше? Термин «энциклопедия» возник в Древнем мире и означал «круг знаний». Этим термином назывались все те знания, которыми должен овладеть свободный человек, вступая в жизнь. Содержание их составляли так называемые семь свободных искусств: на первом этапе изучались грамматика, риторика, диалектика, а на втором – арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Прочие знания считались практическими сведениями и в область высокой науки не входили.

Об энциклопедиях говорят, что они являются записью взглядов и знаний своего времени. Каждая энциклопедия – это зеркало общества, которое ее создает и времени, когда она создается.

Энциклопедией называют также научное справочное пособие, содержащее обозрение наук или дисциплин. В широком понимании – это сборник научных сведений и справок на различные темы, предназначенный для широкого круга читателей. Энциклопедии оказывают неоценимую помощь, потому что они одновременно и инструмент познания, и важнейшая часть национальной культуры.

Чтобы познакомить учащихся с миром энциклопедий и справочников в школьной библиотеке «Читай-Град» ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа №24 г. Борисова» открыта книжная выставка-инсталляция «Читай и удивляйся!» Цель выставки - познакомить читателей с многообразием справочной литературы, имеющейся в фондах школьной библиотеки.

На выставке представлены энциклопедии, по различным областям знаний из фонда библиотеки. Энциклопедических изданий в библиотеке «Читай-Град» большое разнообразие. Для взрослых и детей представлены энциклопедии разной тематики: техника, ботаника, медицина, история, спорт и другие.

Читатели могут познакомиться с универсальными изданиями, в которых собраны уникальные коллекции различных сведений, цифр и фактов по истории, медицине, языкознанию и др.

Красочные энциклопедии расскажут юным читателям и их родителям об удивительном мире животных и растений, чудесах природы, тайнах нашей планеты, великих открытиях и выдающихся людях. Путешествуя вместе с авторами книг, читатели смогут познакомиться с жизнью морей и океанов, совершать географические открытия, познакомиться с обитателями животного мира и многое другое.

В энциклопедии собрано много значительных и полезных сведений. Юные читатели узнают о Вселенной, о том, как возникли моря и континенты, почему дует ветер и гремит гром, о сухопутных животных и обитателях морей и океанов, о том, как устроены радиолокаторы и часы, и многое другое. Богатые иллюстрации с подписями делают книгу незаменимым пособием для развития ребенка, а увлекательные задания позволят ему заниматься самостоятельно.

В этих увлекательных, красочных книгах читатели найдут ответы на самые разнообразные вопросы. Ребята узнают много интересных и важных сведений об эпохе динозавров, о древних цивилизациях и знаменитых людях, о великих изобретениях и открытиях, о нашей Вселенной, звездах и планетах. Так, например, книга «Наука открывает тайны» познакомит своих читателей с удивительными открытиями и изобретениями. Заведующий школьной библиотекой Яунишкене С.А. рассказала об ученых и их открытиях. Наибольший интерес у учащихся вызвал рассказ об астрофизиках и их фантастических выводах. Заинтриговали рассказы о машине времени и «кротовых норах».

Вниманию школьников были представлены книги серий: «Маленький профессор», «Моя первая книга», «Твоя первая энциклопедия», «Энциклопедия для детей», «Космос», «Эрудит», «Чудеса света», «Мир вокруг нас» и др.

Несомненно, многих заинтересуют справочные издания по самым разным темам: языкознание, литературоведение, государственные награды, военная униформа, стрелковое оружие, этикет, мировая скульптура, русская живопись, художественные изделия и многие другие.

Дети с удовольствием взяли домой книги энциклопедического характера, чтобы с их помощью ответить на все свои «Что?», «Когда?» и «Почему?».

Заведующий школьной библиотекой «Читай-Град»

ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли                            

сад-средняя школа №24 г. Борисова»  Яунишкене С.А.

 
Теги: знакомства
 
 
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