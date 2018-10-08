Как в Беларуси формируется индекс потребительских цен





Индекс потребительских цен часто вызывает много вопросов. С одной стороны видно, как существенно поднимаются те или иные цены, а с другой - уровень инфляции рекордно низок. "Ежедневник" выяснил в Белстате, как происходит мониторинг цен в Беларуси.

Как рассказали "Ежедневнику" в Национальном статистическом комитете, ИПЦ (индекс потребительских цен) Беларуси считается объективным в мире. Методологию Белстата не раз оценивали различные международные институты и подтвердили ее эффективность.

В качестве основы для мониторинга цен берется потребительская корзина, которая ежегодно формируется на основе опроса 6 тыс. домашних хозяйств Беларуси.

"Этой выборки достаточно, чтобы сформировать объективную потребительскую корзину", - пояснила "Ежедневнику" заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.

Выборка случайная, и в ней представлены все категории населения, от детей до пенсионеров, от безработных до работающих на нескольких должностях. Обычно, Белстат не получает отказов от участников выборки, тем более, что за это еще и платят. Но все же бывает и такое. В подобных случаях вместо отказников подбирается аналогичная семья.

Участники выборки заполняют опросники, где подробно указывают, сколько денег и на что потратили, и в каких точках продаж. Результаты обследования домашних хозяйств изучаются, а потом на основании полученных данных формируется весь перечень товаров, которые покупает население Беларуси.

Если доля товаров в потребительских расходах составляет 0,01% - этот товар формирует потребительскую корзину, которая затем используется для наблюдения за изменением индекса потребительских цен. На данный момент в потребительскую корзину включены 459 товаров.

Мониторингом цен на эти товары занимается Главное управление статистики цен Национального статистического комитета, которым руководит Алексей Ярковец. Как рассказал он "Ежедневнику", при проведении опросов формируется не только потребительская корзина с товарами и услугами, но и определяется соотношение по каждому городу: сколько было приобретено в магазинах, а сколько на рынках. В мониторинге за ценами участвует 31 город Беларуси. Далее, на основании данных по розничному товарообороту, определяются конкретные торговые объекты, где регистрируются цены. При этом регистраторы учитывают не только данные статистики, но и географическое расположение магазинов, чтобы закрыть весь город. В магазинах идет уже работа с товароведами, которые рассказывают, какие товары в данной точке пользуются наибольшим спросом. Для мониторинга цен выбираются не только самые популярные товары, необходимо также учитывать, чтобы этот товар был в реализации не менее года, иначе объективного мониторинга не получится.

Впрочем, как рассказал Алексей Ярковец, бывает и такое, что уже в процессе мониторинга товар пропадает из реализации. Чаще всего это происходит с одеждой, где те или иные тенденции диктуются модой. Если находящийся в мониторинге товар исчез, он заменяется резервным, который наиболее близок по характеристикам, и который ведется регистратором параллельно. Эти меры позволяют получать реальную картину об изменении цен в Беларуси.

Работа самих регистраторов ведется в ногу со временем - никаких блокнотов или калькуляторов. У каждого регистратора имеется планшет со специально разработанной программой, куда и вносятся все регистрируемые цены. Для объективности мониторинга цены фиксируются ежемесячно в одни и те же даты плюс/минус два дня. Даже если регистрируется, например, молоко упаковкой 0,8 литра, программа все равно пересчитывает цену в расчете на 1 литр. В среднем по каждому товару отслеживается 10-12 цен, чтобы получить объективную картину, плюс 4-5 цен держатся в резерве. Всего в базу Белстата попадает 60-70 тыс. котировок по различным товарам и услугам, на основании которых потом и формируется индекс потребительских цен страны. На него очень сильно влияет и то, какой удельный вес в потребительской корзине занимает тот или иной товар.

"Есть товары, удельный весь которых составляет 0,37%, а есть 0,01%. Естественно, если цена на товар с удельным весом 0,01% растет более быстрыми темпами, то его влияние на общий индекс все равно будет значительно меньше, чем у товара с удельным весом 0,37%", - пояснил Алексей Ярковец.

Именно этим обстоятельство объясняется, например, тот факт, что люди видят рост цен, а официальная инфляция практически остается на месте. По словам зампредседателя Белстата Елены Кухаревич, потребительская корзина отдельных людей очень сильно может отличаться не только в зависимости от уровня доходов той или иной семьи, но также от места жительства. Но для объективного ИПЦ важно учитывать все обстоятельства и нюансы, о которых многие люди даже не догадываются.