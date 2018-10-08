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Современные методы лечения переломов обсудили в Минске

09.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске ведущие травматологи Беларуси, России и стран Балтии обсудили современные методы лечения переломов, передает телеканал «МИР 24».

Многие из них позволяют пациентам восстанавливаться значительнее быстрее. Так, при переломах трубчатых костей, например голени, вместо гипса или фиксации ноги спицами врачи предлагают операцию.

В первом случае человек обездвижен несколько месяцев. Во втором -  он может вернуться домой уже через 2-3 дня, а начать ходить уже через пару недель.

«Это интрамедуллярный остеосинтез, который позволяет препарировать переломы буквально через несколько проколов в коже и максимально рано давать конечностям нагрузку весом тела, т. е. отпускать человека домой, в семью, на работу», – рассказал руководитель лаборатории травматологии взрослого возраста Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Ситник.

Примечательно, что представленные технологии позволяют сохранять подвижность суставов пациента с первого дня после операции.



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Теги: Минск
 
 
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Так, интрамедуллярный остеосинтез позволяет препарировать переломы буквально через несколько проколов в коже.
 
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