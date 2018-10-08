|
Современные методы лечения переломов обсудили в Минске
09.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске ведущие травматологи Беларуси, России и стран Балтии обсудили современные методы лечения переломов, передает телеканал «МИР 24».
В первом случае человек обездвижен несколько месяцев. Во втором - он может вернуться домой уже через 2-3 дня, а начать ходить уже через пару недель.
Примечательно, что представленные технологии позволяют сохранять подвижность суставов пациента с первого дня после операции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, интрамедуллярный остеосинтез позволяет препарировать переломы буквально через несколько проколов в коже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)