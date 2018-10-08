 Девушки студентки спасли котят, которых кто-то выбросил в завязанном пакете в мусор

Историю спасения котят поведала Евгения , опубликовав её на своей страничке в социальной сети Вконтакте:

У магазина Мартин, напротив студенческого общежития на ул. Пушкинская, выбросили новорожденных котят в завязанном пакете в мусорку. Срочно нужна передержка или кормящая кошка. Мы студенты, и у нас нет возможности их сейчас как-то покормить и уж тем более долго держать.

Когда я выходила из магазина, у входа стояла девушка Ира . Она плакала и кому-то звонила. Я услышала жалобное «мяу». Не могу пройти мимо котика - всех мне нужно погладить. Еще несколько девушек подошло, мы пытались понять, почему не видим кто мяукает.

И вдруг мы поняли, что звук исходит из мусорного бака. Мы начали пытаться достать мешок. Рядом стоял мужчина, но он просто ушёл. Вышел охранник, посмотрел на нас, и со смехом спросил:



- Девчонки, вам помочь?

- Там котята, - ответили мы, и тогда он помог нам поднять металлическую крышку бака

Мы почти разочаровались, показалось, что звук не оттуда, но вдруг увидели пакет из-под хлеба. СВЯЗАННЫЙ ПАКЕТ. Мы быстро развязали его, ведь время шло на секунды. И вот она на свободе - их шестеро. Саша вот уже несколько часов пытается их обогреть и накормить, я кричу о помощи везде и всем.

Ира забирает одного себе и еще одна милая бабушка согласилась взять второго. Их остается четыре...

Если эта история вас тронула - помогите. Мы не сможем долго их у себя держать. Если есть возможность забрать кого-то из спасённых котят, вы им нужны!