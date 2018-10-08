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Объявились еще три жертвы изнасилований Криштиану Роналду
Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая
Одна из пострадавших заявляет, что заключила с футболистом соглашение о неразглашении, как и Майорга. Стовэлл заявил, что проверяет информацию, отмечает
Ранее адвокат
Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.
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Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что знает еще о трех женщинах, обвиняющих португальца в...
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