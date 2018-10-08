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Объявились еще три жертвы изнасилований Криштиану Роналду

09.10.2018 07:39 — Разное | Tut.by  
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Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что знает еще о трех женщинах, обвиняющих португальца в подобном преступлении.


Фото: Reuters

Одна из пострадавших заявляет, что заключила с футболистом соглашение о неразглашении, как и Майорга. Стовэлл заявил, что проверяет информацию, отмечает Sun.

Ранее адвокат сообщал, что к ней обратилась еще одна женщина, «пережившая подобный опыт».

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца года из-за истории с изнасилованием

СМИ: Роналду подозревает, что «Реал» раскрутил историю об изнасиловании

 
 
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Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что знает еще о трех женщинах, обвиняющих португальца в...
 
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