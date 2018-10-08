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На борту "убийцы кораблей": как выглядит изнутри одна самых смертоносных подлодок США
USS Indiana — шестнадцатая подлодка класса типа «Вирджиния», которая в июне этого года была передана в состав ВМС США. Эта субмарина — воплощение последних достижений в области электроники и машиностроения. Портал Business Insider
Субмарина способна охотится на подлодки противника на малой и большой глубине, может наносить удары по побережье крылатыми ракетами «Томагавк».
Кроме того подлодка подготовлена для ведения асимметричных боевых действий: может доставлять к месту диверсий боевых пловцов, устанавливать минные заграждения и проводить другие боевые операции.
Самая совершенная «Вирджиния»
USS Indiana относится к самой совершенной на данный момент серии Block III. Их отличительная особенность - антенны Large Aperture Bow с датчиками, как в сверхдорогих субмаринах Seawolf.
Еще на подлодках третьего поколения вместо двенадцати вертикальных носовых пусковых установок крылатых ракет "Томагавк" установлены два универсальных носовых модуля Virginia Payload Tubes (VPT) диаметром 2,1 метра.
USS Indiana в длину насчитывает почти 115 метров, чуть более десяти метров в ширину и может развивать максимальную скорость в 25 узлов под водой. Силовая установка — одноразовый водо-водяной ядерный реактор S9G.
Реактор не нужно перезаряжать каждые десять лет (эта процедура дорога и опасна). Такая практика в строительстве субмарин была применена впервые в американском флоте.
Подлодка для спецназа
Одна из функций USS Indiana — высадка на побережье ударно-диверсионных групп спецназа. Специально для этого на борту подлодки оборудована шлюзовая камера на девять человек.
Также здесь можно разместить хранилища для снаряжения сил специальных операций. Конструкция субмарины модульная и предусматривает установку нужного оборудования в зависимости от выполняемой задачи. В специальном помещении для спецназовцев может разместиться 41 человек.
К берегу USS Indiana имеет большие шансы подойти незамеченной: подлодка такая же бесшумная, как и АПЛ типа «Лос-Анджелес», но стоящая у стенки.
Смертельно опасна
Вооружение USS Indiana позволяет решать самый широкий спектр задач. Для удара по целям на берегу имеются крылатые ракеты «Томагавк». Такая ракета летит на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, поэтому обнаружить ее чрезвычайно сложно.
В модификации Block IV «Томагавки» можно будет перенацеливать в полете. Ракета даже будет способна барражировать в полете ожидая приказа на атаку. Для самообороны на борту есть четыре 533-мм торпедных аппарата с запасом в 26 торпед Мк 48 ADVCAP Mod 6. Они используют активную и пассивную систему самонаведения.
При потере цели торпеда может самостоятельно провести поиск и атаку другого вражеского корабля или подлодки. Максимальная дальность стрельбы составляет 50 км, глубина погружения — 800 м.
Постоянно совершенствуется
На USS Indiana, как и на других подлодках этого типа, нет традиционного перископа. Его заменяет многофункциональная телескопическая мачта, не проникающая в прочный корпус. На ней установлена телекамера передающая изображение на центральный пост по оптоволоконному кабелю, антенны радиоэлектронной разведки и связи, инфракрасный датчик.
С каждой серией подлодки класса «Вирджиния» совершенствуются. В подлодки Block III был внедрен пакет нового пакета программного обеспечения, содержащий усовершенствованные алгоритмы для отслеживания и, при необходимости, уменьшения производимого лодкой электромагнитного излучения.
Для облегчения модернизации подлодки конструкторами предусмотрена открытая архитектура системы боевого управления, а также использование погрузочных люков большого диаметра, через которые можно загружать более современное крупногабаритное оборудование и электронные блоки.
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Подлодка у которой нет перископа и одноразовый ядерный реактор.
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