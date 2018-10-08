USS Indiana — шестнадцатая подлодка класса типа «Вирджиния», которая в июне этого года была передана в состав ВМС США. Эта субмарина — воплощение последних достижений в области электроники и машиностроения. Портал Business Insider рассказал об одной из самых смертоносных подлодок в американском флоте.



Фото: US Navy

Субмарина способна охотится на подлодки противника на малой и большой глубине, может наносить удары по побережье крылатыми ракетами «Томагавк».

Кроме того подлодка подготовлена для ведения асимметричных боевых действий: может доставлять к месту диверсий боевых пловцов, устанавливать минные заграждения и проводить другие боевые операции.

Самая совершенная «Вирджиния»

USS Indiana относится к самой совершенной на данный момент серии Block III. Их отличительная особенность - антенны Large Aperture Bow с датчиками, как в сверхдорогих субмаринах Seawolf.



Два универсальных носовых модуля, каждый из которых может использоваться для пуска шести «томагавков» на Фото: US Navy

Еще на подлодках третьего поколения вместо двенадцати вертикальных носовых пусковых установок крылатых ракет "Томагавк" установлены два универсальных носовых модуля Virginia Payload Tubes (VPT) диаметром 2,1 метра.



Рубка управления. Изображение намеренно размыто. Мониторы, на которые выводятся данные с сонаров находятся вверху справа, мониторы системы управления вооружением — справа. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood

USS Indiana в длину насчитывает почти 115 метров, чуть более десяти метров в ширину и может развивать максимальную скорость в 25 узлов под водой. Силовая установка — одноразовый водо-водяной ядерный реактор S9G.



Экран навигационной системы. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood

Реактор не нужно перезаряжать каждые десять лет (эта процедура дорога и опасна). Такая практика в строительстве субмарин была применена впервые в американском флоте.

Подлодка для спецназа

Одна из функций USS Indiana — высадка на побережье ударно-диверсионных групп спецназа. Специально для этого на борту подлодки оборудована шлюзовая камера на девять человек.



Место рулевого, штурвал размыт. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood

Также здесь можно разместить хранилища для снаряжения сил специальных операций. Конструкция субмарины модульная и предусматривает установку нужного оборудования в зависимости от выполняемой задачи. В специальном помещении для спецназовцев может разместиться 41 человек.



Место командира. Фото: US Navy

К берегу USS Indiana имеет большие шансы подойти незамеченной: подлодка такая же бесшумная, как и АПЛ типа «Лос-Анджелес», но стоящая у стенки.

Смертельно опасна

Вооружение USS Indiana позволяет решать самый широкий спектр задач. Для удара по целям на берегу имеются крылатые ракеты «Томагавк». Такая ракета летит на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, поэтому обнаружить ее чрезвычайно сложно.



Торпедный отсек. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood



Торпедный аппарат. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood

В модификации Block IV «Томагавки» можно будет перенацеливать в полете. Ракета даже будет способна барражировать в полете ожидая приказа на атаку. Для самообороны на борту есть четыре 533-мм торпедных аппарата с запасом в 26 торпед Мк 48 ADVCAP Mod 6. Они используют активную и пассивную систему самонаведения.



Некоторые подводники отдыхают прямо в торпедном отсеке. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood

При потере цели торпеда может самостоятельно провести поиск и атаку другого вражеского корабля или подлодки. Максимальная дальность стрельбы составляет 50 км, глубина погружения — 800 м.

Постоянно совершенствуется

На USS Indiana, как и на других подлодках этого типа, нет традиционного перископа. Его заменяет многофункциональная телескопическая мачта, не проникающая в прочный корпус. На ней установлена телекамера передающая изображение на центральный пост по оптоволоконному кабелю, антенны радиоэлектронной разведки и связи, инфракрасный датчик.



Офицерская каюта. Фото: Chief Petty Officer Darryl Wood

С каждой серией подлодки класса «Вирджиния» совершенствуются. В подлодки Block III был внедрен пакет нового пакета программного обеспечения, содержащий усовершенствованные алгоритмы для отслеживания и, при необходимости, уменьшения производимого лодкой электромагнитного излучения.



Столовая, самое большое открытое место на субмарине. Фото: US Navy

Для облегчения модернизации подлодки конструкторами предусмотрена открытая архитектура системы боевого управления, а также использование погрузочных люков большого диаметра, через которые можно загружать более современное крупногабаритное оборудование и электронные блоки.