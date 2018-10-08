Вышел из моды. Почему молодое поколение стало меньше заниматься сексом

Западные социологи уже бьют тревогу: опросы показывают, что люди, которые родились с 1983 по 1995 год, занимаются сексом гораздо меньше, чем предыдущее поколение. Ученые уточняют, что среди миллениалов весьма распространены асексуалы, которые и влияют на статистику. «Газета.Ru» рассказывает о понятии асексуальности, а также разбирается, почему же молодые люди отказываются от секса.





В конце сентября на «Би-би-си» вышла серия документальных короткометражек «Я не хочу секса», в которых люди, относящие себя к асексуалам, рассказывают о своей интимной жизни. Фильмы вышли на волне общего беспокойства: в Западном мире все больше молодых людей заявляют, что не испытывают сексуального влечения к другим людям. И хотя потребность испытывать оргазм у них есть, они предпочитают удовлетворять ее без участия партнеров.

Некоторых вообще смущает наличие у людей половых органов. «Я бы предпочла, чтобы там была просто гладкая кожа, как у Барби и Кена», — говорит одна из героинь. И хотя им приходится мириться с тем, что гениталии у них есть, они предпочитают жить так, чтобы их никто не видел.

Страх перед близкими отношениями

Фильм появился как раз вовремя: в мае 2018-го в Великобритании Институтом образования UCL было проведено исследование, показавшее, что каждый восьмой житель страны в возрасте 26 лет до сих пор сохраняет невинность. Причина тому — страх перед близкими отношениями и осуждением пользователей соцсетей.

До сих пор сложно определить происхождение феномена асексуальности, хотя появился он еще в начале 2010-х. Люди, которые на самом деле являются асексуалами, не чувствуют себя обделенными. Дело не в физиологической неполноценности — индивиды, о которых идет речь, чаще всего испытывают сексуальное влечение к представителям противоположного или своего пола, но существенно меньшее, чем то, что считают «нормой».

К примеру, люди, считающие себя асексуальными, могут принадлежать к группе демисексуалов.

Они способны испытывать сексуальное влечение, но только после продолжительных платонических отношений, когда лучше узнают партнера.





Некоторые исследователи явления вроде психиатра Энтони Богерта, предполагают, что асексуальные люди существовали всегда. В 2015 году Богерт опубликовал исследование под названием «Асексуальность: что это такое и почему это имеет значение», в нем он рассказывает об асексуальности у животных и документированных доказательствах существования явления среди людей задолго до того, как оно было изучено.

К сожалению, прекратить попытки действовать против своей природы «во благо общества» они решились не так давно. И на то есть свои причины.

Группа психологов считает, что женская и мужская асексуальность описывается в одной весьма популярной книге времен Средневековья, благодаря которой в Европе погибли свыше 50 тысяч женщин, — «Молоте ведьм».

В сочинении авторства теологов Инстисториса и Шпренгера написано, что если молодой человек жалуется на то, что его свежеиспеченная жена не хочет заниматься с ним сексом в первую брачную ночь, — это проделки демона, препятствующего соитию.

Тот же «демон» мог поразить и здорового мужчину, у которого наедине с женщиной могли притупиться «чувствительность и воображение, придавая женщине вид, действующий отталкивающим образом на мужчину».

Однако точно доказать, что в трактате описывают именно пример асексуальности, невозможно хотя бы из-за разницы в несколько столетий.

Между тем то, что миллениалы меньше занимаются сексом, вовсе не означает, что они асексуальны.

Индивидуализм: дань моде

Исследования, которые проводились в 2016 году в университете Вайденер, штат Пенсильвания, показали, что миллениалы предпочитают простому незамысловатому соитию ласки и разговоры. Соавтор работы доктор Брук Уэллс предположила, что у этого явления есть две главные причины: нежелание быстрого достижения различных жизненных этапов вроде построения карьеры и женитьбы, а также моды на индивидуализм. Одним из признаков замедленного развития миллениалов доктор Уэллс назвала проживание с родителями.

Данный аргумент для постсоветского пространства совершенно не работает — вспомним однокомнатные квартиры, в которых создавались многодетные семьи.

К тому же женитьба и долгосрочные отношения подразумевают большее количество секса исключительно согласно традиционному взгляду на вещи. Точной информации о том, сколько раз в неделю или в месяц занимаются сексом женатые пары, разумеется нет.





При этом количество секса в семье считается прямым индикатором благополучия отношений в паре.

В 2017 году профессор психологии в университете Йорка и исследователь Лаборатории сексуального здоровья и отношений Эми Муиз дала интервью порталу The Cut, в котором рассказала, что в среднем женатые пары занимаются сексом раз в неделю и при этом в их семье царит полное согласие.

Поэтому тот факт, что двое людей живут вместе, еще не означает, что они занимаются сексом семь дней в неделю.

Второй аргумент действителен только в том случае, если считать аксиомой навязчивое давление со стороны гиперсексуализированного общества, которое при индивидуалистском подходе старательно игнорируется.

Миллениалы рассказывают, что секс не вышел из сферы их интересов, скорее он перестал быть единственным развлечением. В наше время есть столько всего интересного, чем можно заняться вместе со своим партнером, что тратить все свободные от работы часы только на секс кажется им извращенным кощунством.

А люди, у которых нет постоянного любовника, не пойдут в клуб в случае недостатка интимной близости. Куда выше вероятность того, что после тяжелого трудового дня они придут домой, где могут жить одни или с родителями, зайдут на нужный сайт в интернете и сами себя удовлетворят.

Какой секс, работать надо

Есть исследователи, которые выдвигают другое объяснение. Хотя оно довольно спорное, эта точка зрения заслуживает право на существование: миллениалы работают существенно больше своих родителей, и, по прогнозам социологов, скоро станут самым богатым поколением, которое жило на Земле. Количество рабочих часов в среднем увеличилось, вместе с ними вырос спрос на фрилансеров, которые работают эффективно, удаленно и непостоянно.

Фриланс можно назвать позитивным явлением нашего времени, но вместе с упрощенным рабочим графиком приходит нестабильный заработок, а его в любой момент может не стать. Отсюда — повышенная тревожность, склонность к депрессивным состояниям и личный психотерапевт к 30 годам.





После тщательного изучения «поколения Y» — это еще одно название для миллениалов — ученые пришли к выводу, что они демонстрируют куда меньше доверия и преданности, чем их предшественники. Больше никто не собирается работать в одной компании всю жизнь, а предпочтения относительно места работы в первую очередь определяет размер зарплаты. Отчасти поэтому в настоящее время миллениалы остаются самым изученным и изучаемым поколением в истории — ими тяжелее управлять, и руководителям нужно понять почему.

Судя по всему, в 2018 году быть «одиноким» уже не позорно. Мужчинам не обязательно жениться, чтобы считаться состоявшимся, а над незамужними женщинами после 30 перестали подтрунивать родственники и друзья. Единственные, кому все еще сложно смириться с социальными переменами, это люди, которым тяжело даются любые изменения — социологи и руководители больших корпораций.