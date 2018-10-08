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Из-за ремонта закрывают переезд на Фортечной в Бресте. Как будут ходить автобусы?
В Бресте из-за закрытия железнодорожного переезда на улице Фортечной с 11 по 14 октября временно изменится расписание и маршруты автобусов № 24 и № 42,
Маршрут № 24. «ЦГБ — Овощебаза»
ЦГБ: 5.55 6.32 7.11 7.52 8.30 9.11 9.43 10.54 11.39 12.01 12.48 13.22 14.07 14.39 15.22 15.52 16.36 17.04 17.47 18.18 19.00 20.02 20.49 21.27 22.00 22.34 23.03 23.46
Овощебаза: 6.30 7.13 7.56 8.34 9.04 9.44 10.20 11.27 12.14 12.35 13.24 14.00 14.41 15.15 15.59 16.26 17.11 17.40 18.23 18.50 19.29 20.34 21.21 22.03 22.30 23.04 23.36 0.16
Маршрут № 24. «Завод „Газоаппарат“ — Овощебаза»
Газоаппарат: 6.05 6.51 7.32 8.12 8.56 9.38 11.07 11.50 12.34 13.27 14.09 14.51 15.35 16.29 17.15 17.59 19.28 20.10 20.56 21.40 22.30 23.12 23.53
Овощебаза: 6.30 7.11 7.53 8.35 9.17 9.59 11.29 12.15 12.56 13.48 14.30 15.14 16.00 16.50 17.40 18.23 19.49 20.35 21.22 22.02 22.51 23.33
Маршрут № 42. «Д.П. „Южный городок“ — Овощебаза»
11−12 октября
Д.П. «Южный городок»: 5.45 6.55 7.15 7.43 8.17 8.59 9.37 10.22 11.04 11.53 12.46 13.14 14.01 14.39 15.19 15.56 16.15 16.39 17.16 18.09 19.24 20.47 22.01 23.12
Овощебаза: 6.26 6.44 7.11 7.43 8.17 8.35 9.03 9.44 10.20 11.07 11.50 12.40 13.28 13.55 14.45 15.24 16.06 16.42 17.06 17.28 18.04 18.53 20.12 21.30 22.42 23.53
13−14 октября
Д.П. «Южный городок»: 6.36 7.47 9.12 11.02 12.17 13.33 14.51 16.06 17.19 19.24 20.41 21.56
Овощебаза: 7.16 8.40 10.00 11.46 13.01 14.16 15.34 16.49 18.02 20.10 21.24 22.36
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