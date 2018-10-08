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В Минске двоих 16-летних парней подозревают в краже и угоне авто

09.10.2018 08:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске двоих 16-летних парней подозревают в краже и угоне авто
БЕЛТА

16-летний пьяный учащийся столичного колледжа, возвращаясь вечером домой, во дворе дома по ул. Лещинского угнал «Ford Sierra». На улице Притыцкого он врезался в припаркованный у обочины автомобиль. После этого парень пытался скрыться с места ДТП, но его задержали. За угон несовершеннолетнему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. 

Во втором случае также 16-летний учащийся другого колледжа подозревается в краже «ВАЗ-21011» со двора дома по ул. Сердича. Задержанный, по его словам, просто хотел иметь свой автомобиль. Оперативники обнаружили машину во дворе дома задержанного в технически исправном состоянии. К слову, на момент обнаружения ТС молодой человек успел поменять в нем разбитое стекло на новое.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Кража). Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья ОСКИРКО

В Минске двоих 16-летних парней подозревают в краже и угоне авто
Минчанин заявил в милицию об угоне автомобиля, забыв, где он его оставил
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Теги: Минск
 
 
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Одному из нарушителей грозит лишение свободы на срок до пяти лет, другому – до трех лет.
 
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