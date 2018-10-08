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Спасатели завершили проверки и мониторинги объектов с массовым пребыванием людей

09.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Спасатели завершили проверки и мониторинги объектов с массовым пребыванием людей

В зону внимания работников МЧС попали почти 1,8 тысячи больниц и поликлиник, школ, детских садов, общежитий, гостиниц, театров, кинотеатров, домов культуры, ресторанов, кафе и других объектов с массовым скоплением людей. По данным областного управления МЧС, в 80 процентах случаев выявлены нарушения. 
 
На их исправление спасатели предоставили достаточно времени. Уже прошли повторные мониторинги. Однако по сей день у работников МЧС еще есть вопросы к более чем 60 объектам. Не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре или эти системы не обслуживаются, сигнал о сработке не выведен на пункт диспетчеризации МЧС, отсутствуют или находятся в неисправном состоянии установки автоматического пожаротушения. 
 
153 руководителя и других ответственных за безопасность людей привлечены к административной ответственности.
 
Жанна БАЙГОТ
http://grodnonews.by/
 
 
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В зону внимания работников МЧС попали почти 1,8 тысячи больниц и поликлиник, школ, детских садов, общежитий, гостиниц, театров, кинотеатров, домов культуры,...
 
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