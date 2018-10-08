Спасатели завершили проверки и мониторинги объектов с массовым пребыванием людей

В зону внимания работников МЧС попали почти 1,8 тысячи больниц и поликлиник, школ, детских садов, общежитий, гостиниц, театров, кинотеатров, домов культуры, ресторанов, кафе и других объектов с массовым скоплением людей. По данным областного управления МЧС, в 80 процентах случаев выявлены нарушения.

На их исправление спасатели предоставили достаточно времени. Уже прошли повторные мониторинги. Однако по сей день у работников МЧС еще есть вопросы к более чем 60 объектам. Не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре или эти системы не обслуживаются, сигнал о сработке не выведен на пункт диспетчеризации МЧС, отсутствуют или находятся в неисправном состоянии установки автоматического пожаротушения.

153 руководителя и других ответственных за безопасность людей привлечены к административной ответственности.

Жанна БАЙГОТ