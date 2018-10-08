2 года житель Лоевщины получил за «лайк»

За распространение порнографических материалов житель Лоевщины получил 2 года лишения свободы, сообщил заместитель прокурора Лоевского района Игорь Артеменко.

Не все понимают, что в Беларуси распространение и хранение порнографических материалов наказуемо. И совсем необязательно передавать из рук в руки диск, публично демонстрировать фото и видео подобного характера. Достаточно просто поставить отметку «Мне нравится» в социальных сетях. После одобрения файла неприличного содержания можете ждать неприятностей со стороны закона. Ведь эта информация автоматически закрепляется на вашей страничке.

Именно так гражданин С. с мобильного телефона добавил в свой отдел «Видео» с различных страниц пользователей социальной сети «Вконтакте» заинтересовавшие его файлы. В ходе мониторинга, проведенного органами внутренних дел, на странице С. в социальной сети обнаружено 9 видеороликов со сценами половых актов, демонстрацией половых органов. Экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости подтвердила, что подобные файлы являются порнографическими. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь (распространение порнографических материалов, совершенное с использованием глобальной компьютерной сети Интернет).

На суде обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и чистосердечно раскаялся. Он утверждал, что не знал о том, что видео данного характера запрещено для всеобщего размещения.

Совершенное преступление относится к категории менее тяжких, но отвечать за содеянное пришлось с лихвой. Учитывая, что С. раскаялся, привлекается к уголовной ответственности впервые, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет семью, суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком, а также обязал уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 735 рублей.

Что ж, вместо послесловия стоит напомнить всем слова Станислава Ежи Лец, который писал: «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает».

Валерия Крот, «ЛК».

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