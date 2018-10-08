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2 года житель Лоевщины получил за «лайк»
09.10.2018 — Разное | Лоевский край
За распространение порнографических материалов житель Лоевщины получил 2 года лишения свободы, сообщил заместитель прокурора Лоевского района Игорь Артеменко.
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За распространение порнографических материалов житель Лоевщины получил 2 года лишения свободы, сообщил заместитель прокурора Лоевского района Игорь Артеменко....
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