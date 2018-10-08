ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появилось видео нападения футболистов Кокорина и Мамаева на чиновника. Кокорину грозит до 8 лет

09.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На YouTube-канале Breaking Mash появилось видео нападения российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На видео видно, как Кокорин подходит к Паку, берет стул и бьет им чиновника. После этого неизвестный наносит Паку удар кулаком в лицо.

Позднее к конфликту подключается Павел Мамаев (на видео в худи с надписью Gucci на спине), он наносит удар одному из людей из окружения Пака, после чего дерущихся разнимают, отмечает Sports.ru.

8 октября утром футболисты сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы и заказали кофе. При этом вся компания кричала, шумела, за что получала замечания от персонала и посетителей заведения.

Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось.

В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, они бросали в него стулья. Выяснилось, что пострадавший — московский чиновник.

Александр Кокорин играет за «Зенит», Павел Мамаев — за «Краснодар». 7 октября они вышли на поле против друг друга. Забил в матче Мамаев, но победу праздновал Кокорин.

Как отметили в Минпромторге, во время инцидента пострадал не только Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, но и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Практикующий юрист Александр Ластовецкий в интервью «Чемпионату» прокомментировал драку и рассказал, какое наказание может грозить нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

— По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время, — сказал Ластовецкий.

Отметим, что это не первая выходка с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад они закатили шумную вечеринку в Монте-Карло сразу после провального выступления сборной России на Евро-2016.

 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube-канале Breaking Mash появилось видео нападения российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело о насилии в Дубае: белоруска отказалась от показаний, насильнику пришлось на ней жениться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика