Появилось видео нападения футболистов Кокорина и Мамаева на чиновника. Кокорину грозит до 8 лет

На YouTube-канале Breaking Mash появилось видео нападения российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На видео видно, как Кокорин подходит к Паку, берет стул и бьет им чиновника. После этого неизвестный наносит Паку удар кулаком в лицо.

Позднее к конфликту подключается Павел Мамаев (на видео в худи с надписью Gucci на спине), он наносит удар одному из людей из окружения Пака, после чего дерущихся разнимают, отмечает Sports.ru .

8 октября утром футболисты сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы и заказали кофе. При этом вся компания кричала, шумела, за что получала замечания от персонала и посетителей заведения.

Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось.

В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, они бросали в него стулья. Выяснилось, что пострадавший — московский чиновник.

Александр Кокорин играет за «Зенит», Павел Мамаев — за «Краснодар». 7 октября они вышли на поле против друг друга. Забил в матче Мамаев, но победу праздновал Кокорин.

Как отметили в Минпромторге, во время инцидента пострадал не только Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, но и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Практикующий юрист Александр Ластовецкий в интервью «Чемпионату» прокомментировал драку и рассказал, какое наказание может грозить нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

— По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время, — сказал Ластовецкий.

Отметим, что это не первая выходка с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад они закатили шумную вечеринку в Монте-Карло сразу после провального выступления сборной России на Евро-2016.