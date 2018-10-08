Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий

На что нужно обратить внимание при оплате картой за рубежом, мы попросили рассказать специалистов Банка Москва-Минск.

Mastercard или Visa?

За рубеж лучше взять с собой как минимум две карточки, причем разных платежных систем. Если с одной случится сбой, подстрахует будет вторая. Логично оформить карточку в валюте того региона, куда вы отправляетесь: в евро – для поездок по Европе, в долларах – для США. Так вы избежите потерь на конверсии при расчетах. Для азиатского региона валюта может быть любой – она будет конвертироваться в местную.

Считается, что у карт Visa процессинг осуществляется в долларах, а основная валюта Mastercard – евро. Это не совсем так. Валюта процессинга зависит от договоренностей банка, выпустившего карту, с платежной системой. Поэтому универсальный совет – просто иметь валютные карточки для заграничных поездок. Кстати, тот же Банк Москва-Минск предлагает платежные карточки обеих систем, которые можно выпустить как в нацвалюте, так в долларах и евро.

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Не остаться без средств

Банк может блокировать карточку, если какая-то транзакция покажется ему подозрительной. Особенно это касается расчетов в Юго-Восточной Азии – регион считается неблагополучным по киберпреступлениям. Чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде закрытого доступа к средствам, будет нелишним предупредить свой банк о том, в каких странах вы планируете рассчитываться карточкой или снимать деньги в банкомате. Не забудьте указать все места по маршруту следования, а не только конечную точку. Иначе, ожидая стыковочного рейса в какой-нибудь транзитной стране, рискуете остаться без возможности расплатиться даже за чашку кофе.

Что делать, если карту все же заблокировали и транзакции не проходят? Звонить в банк или связываться с платежной системой, которая затем уже сама будет контактировать с вашим банком. Если карту украли, нужно без промедления звонить в банк с просьбой заблокировать счет. А чтобы не искать в панике телефоны в интернет-роуминге, их желательно сохранить заблаговременно по телефону круглосуточной поддержки держателей карт (он указан на обратной стороне «пластика»). Если есть доступ к Интернету, перед блокировкой можно зайти в мобильный или интернет-банк и перевести деньги с украденной карты на запасную. За перевод между картами плата не взимается. Кстати, в мобильном и интернет-банке есть возможность заблокировать карту самостоятельно.

Знать, сколько тратим

Если за рубежом нужно снять с карты наличные в банкомате, не снимайте мелких сумм, чтобы не терять на комиссии. По картам Банка Москва-Минск предусмотрены следующие вознаграждения за такие операции в устройствах других банков: 2% суммы плюс еще 3 USD или 3 EUR. Так что лучше снять один раз 500, чем два раза по 250.

Как уже говорилось, за границей стоит избегать дополнительных конвертаций. Скажем, если ваша Visa выпущена в белорусских рублях, а платите вы ею в Норвегии, то цепочка пересчета суммы будет выглядеть так: NOK – USD (или EUR) – BYN. Рассчитываясь валютной картой, вы сможете исключить как минимум одно звено при конверсии. Карта, эмитированная в иностранной валюте, для путешествий лучше еще и по другой причине. При списании средств за покупки за границей обычно есть временной лаг. То есть вы рассчитались сегодня, а фактически сумма списалась с карты через несколько дней. За это время курс национальной валюты может измениться, и на счету останется не та сумма, на которую вы, возможно, рассчитывали.

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Банк позаботится

Те, кто арендовал автомобиль за рубежом, знают: компании могут заблокировать определенную сумму на карте в качестве залога. Причем разморожена она может быть спустя несколько дней после возвращения машины арендодателю. Это неудобно: сумма блокировки может быть существенной. Заморозить средства, кстати, могут и при бронировании отеля – в каждом конкретном случае лучше уточнять условия у поставщика услуги. Для целей аренды или бронирования можно обзавестись не дебетовой, а кредитной картой. Тогда в качестве залога будут использоваться средства банка, но проценты вам платить не придется: ведь деньги фактически не тратятся. К слову, в Банке Москва-Минск представлены кредитные карточки со ставкой 16,1% годовых.

Банки предлагают и классические, и премиальные карточные продукты. Полноценно использовать для расчетов за рубежом можно и Mastercard Standard, и Visa Classic. Но премиальные карточки Mastercard Gold, Visa Gold и Visa Platinum открывают перед держателями более широкие возможности, в том числе при путешествиях. К примеру, до 1 декабря этого года владельцы Visa Platinum могут воспользоваться приоритетным сервисом в Национальном аэропорту «Минск» при сдаче багажа и прохождении контроля.

Также для держателей премиальных карточек Visa Gold и Visa Platinum – по крайней мере, в Банке Москва-Минск – в более чем в 200 странах мира действует программа «Мир привилегий Visa». В частности, владельцам таких карточек доступны скидки в магазинах, отелях, ресторанах и пунктах проката автомобилей.