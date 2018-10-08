ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий

09.10.2018 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий
Фото из открытых источников

На что нужно обратить внимание при оплате картой за рубежом, мы попросили рассказать специалистов Банка Москва-Минск.

Mastercard или Visa?

За рубеж лучше взять с собой как минимум две карточки, причем разных платежных систем. Если с одной случится сбой, подстрахует будет вторая. Логично оформить карточку в валюте того региона, куда вы отправляетесь: в евро –  для поездок по Европе, в долларах – для США. Так вы избежите потерь на конверсии при расчетах. Для азиатского региона валюта может быть любой – она будет конвертироваться в местную.

Считается, что у карт Visa процессинг осуществляется в долларах, а основная валюта Mastercard – евро. Это не совсем так. Валюта процессинга зависит от договоренностей банка, выпустившего карту, с платежной системой. Поэтому универсальный совет – просто иметь валютные карточки для заграничных поездок. Кстати, тот же Банк Москва-Минск предлагает платежные карточки обеих систем, которые можно выпустить как в нацвалюте, так в долларах и евро.

Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий
Подводные камни безнала. Какие ошибки мы совершаем с банковской картой
Подробнее

Не остаться без средств

Банк может блокировать карточку, если какая-то транзакция покажется ему подозрительной. Особенно это касается расчетов в Юго-Восточной Азии – регион считается неблагополучным по киберпреступлениям. Чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде закрытого доступа к средствам, будет нелишним предупредить свой банк о том, в каких странах вы планируете рассчитываться карточкой или снимать деньги в банкомате. Не забудьте указать все места по маршруту следования, а не только конечную точку. Иначе, ожидая стыковочного рейса в какой-нибудь транзитной стране, рискуете остаться без возможности расплатиться даже за чашку кофе.

Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий Cколько денег на карточке можно брать с собой за границу?

Что делать, если карту все же заблокировали и транзакции не проходят? Звонить в банк или связываться с платежной системой, которая затем уже  сама будет контактировать с вашим банком. Если карту украли, нужно без промедления звонить в банк с просьбой заблокировать счет. А чтобы не искать в панике телефоны в интернет-роуминге, их желательно сохранить заблаговременно по телефону круглосуточной поддержки держателей карт (он указан на обратной стороне «пластика»). Если есть доступ к Интернету, перед блокировкой можно зайти в мобильный или интернет-банк и перевести деньги с украденной карты на запасную. За перевод между картами плата не взимается. Кстати, в мобильном и интернет-банке есть возможность заблокировать карту самостоятельно.

Знать, сколько тратим

Если за рубежом нужно снять с карты наличные в банкомате, не снимайте мелких сумм, чтобы не терять на комиссии. По картам Банка Москва-Минск предусмотрены следующие вознаграждения за такие операции в устройствах других банков: 2% суммы плюс еще 3 USD или 3 EUR. Так что лучше снять один раз 500, чем два раза по 250.

Как уже говорилось, за границей стоит избегать дополнительных конвертаций. Скажем, если ваша Visa выпущена в белорусских рублях, а платите вы ею в Норвегии, то цепочка пересчета суммы будет выглядеть так: NOK – USD (или EUR) – BYN. Рассчитываясь валютной картой, вы сможете исключить как минимум одно звено при конверсии. Карта, эмитированная в иностранной валюте, для путешествий лучше еще и по другой причине. При списании средств за покупки за границей обычно есть временной лаг. То есть вы рассчитались сегодня, а фактически сумма списалась с карты через несколько дней. За это время курс национальной валюты может измениться, и на счету останется не та сумма, на которую вы, возможно, рассчитывали.

Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий
Откуда деньги? В каких случаях банк может заблокировать операцию
Подробнее

Банк позаботится

Те, кто арендовал автомобиль за рубежом, знают: компании могут заблокировать определенную сумму на карте в качестве залога. Причем разморожена она может быть спустя несколько дней после возвращения машины арендодателю. Это неудобно: сумма блокировки может быть существенной. Заморозить средства, кстати, могут и при бронировании отеля – в каждом конкретном случае лучше уточнять условия у поставщика услуги. Для целей аренды или бронирования можно обзавестись не дебетовой, а кредитной картой. Тогда в качестве залога будут использоваться средства банка, но проценты вам платить не придется: ведь деньги фактически не тратятся. К слову, в Банке Москва-Минск представлены кредитные карточки со ставкой 16,1% годовых.

Это сбережет деньги: как белорусам платить во время путешествий Могут ли размагнититься банковские карты, если держать их рядом в кошельке?

Банки предлагают и классические, и премиальные карточные продукты. Полноценно использовать для расчетов за рубежом можно и Mastercard Standard, и Visa Classic. Но премиальные карточки Mastercard Gold, Visa Gold и Visa Platinum открывают перед держателями более широкие возможности, в том числе при путешествиях. К примеру, до 1 декабря этого года владельцы Visa Platinum могут воспользоваться приоритетным сервисом в Национальном аэропорту «Минск» при сдаче багажа и прохождении контроля.

Также для держателей премиальных карточек Visa Gold и Visa Platinum – по крайней мере, в Банке Москва-Минск – в более чем в 200 странах мира действует программа «Мир привилегий Visa». В частности, владельцам таких карточек доступны скидки в магазинах, отелях, ресторанах и пунктах проката автомобилей.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время путешествий важно обеспечить себе финансовый тыл – и мало просто владеть банковской картой: это показал летний период. Так что лучше быть наготове и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Лечебную гимнастику можно делать с первого дня". Как похудеть молодой маме, рассказывает диетолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика