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"Они были пьяные. Простите! Мне стыдно". Жена Мамаева - о драке ее мужа и Кокорина с чиновниками

09.10.2018 08:48 — Разное | Tut.by  
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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что футболисты подозреваются в избиении чиновника.


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

— Они были пьяные, — сообщила Мамаева «СЭ». —  Как еще объяснить эту выходку?

— Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?

— А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.

Ранее было опубликовано видео инцидента.

До этого в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой 8 октября в драке с футболистами пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. В то же время в министерстве добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

 
 
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Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда "Зенита" Александра Кокорина.
 
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