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"Они были пьяные. Простите! Мне стыдно". Жена Мамаева - о драке ее мужа и Кокорина с чиновниками
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала
— Они были пьяные, — сообщила Мамаева «СЭ». — Как еще объяснить эту выходку?
— Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?
— А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.
Ранее было
До этого в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой 8 октября
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Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда "Зенита" Александра Кокорина.
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