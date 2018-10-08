"Они были пьяные. Простите! Мне стыдно". Жена Мамаева - о драке ее мужа и Кокорина с чиновниками

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал вокруг ее мужа и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что футболисты подозреваются в избиении чиновника.



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

— Они были пьяные, — сообщила Мамаева «СЭ». — Как еще объяснить эту выходку?

— Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?

— А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.

Ранее было опубликовано видео инцидента.

До этого в Минпромторге подтвердили информацию телеграм-канала Mash, согласно которой 8 октября в драке с футболистами пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. В то же время в министерстве добавили, что пострадал не только Пак, но генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.