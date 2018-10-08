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Переговоры Путина и Нетаньяху пройдут в России

09.10.2018 08:11 — Разное | Интерфакс  
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Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в России, точная дата пока не определена, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Переговоры президента РФ и израильского премьера пройдут во время визита Биньямина Нетаньяху в Россию. Эту информацию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина", - говорится в публикации.

"Да, правильно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о проработке визита премьер-министра Израиля в Россию.

О том, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным была достигнута договоренность "о встрече в ближайшее время для продолжения важной координации" между вооруженными силами двух стран, Нетаньяху заявил 7 октября на еженедельном заседании своего кабинета. Эта встреча станет первой после гибели в небе над Сирией российского самолета-разведчика Ил-20, напоминают "Известия".

 
 
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Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в России, точная дата пока не...
 
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