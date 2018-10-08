"Баланс между головой и сердцем": как воспитывать девочек в 21-м веке

Легко ли вырастить счастливую девочку в стремительно меняющемся современном мире, который предъявляет к женщинам немало противоречивых требований? Какие традиционные "женские" ценности прививать своей дочке? Какие идеалы мам и бабушек пора отправить в сундук со старомодными нарядами, пропахшими нафталином? На вопросы www.interfax.by ответила семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович.

– Наталья, быть женщиной в 21-м веке сложнее или проще, на Ваш взгляд?

– Сложнее и проще одновременно. В прежние времена путь женщины был предопределен: раннее замужество, частые роды, изнурительная домашняя работа, в прошлом веке в СССР – самоотверженный труд на благо социализма, забота о внуках. Современный мир предлагает женщинам много возможностей для самореализации. Можно выйти замуж, дать жизнь нескольким детям и полностью посвятить себя семье. Можно с головой погрузиться в бизнес, заниматься благотворительными проектами, сознательно отказавшись от роли жены и матери. Можно найти себя в творчестве. Можно выбрать монашество, служение Богу, благополучно оставаясь в этой реальности. Выбирай, что тебе ближе!

В наше время мирно сосуществуют очень разные женщины. Все больше людей осознают: то, что женщина может рожать, совершенно не значит, что она должна рожать. Благодаря появлению контрацептивов, технологии ЭКО наши современницы вольны выбирать возраст, в котором они считают нужным выйти замуж, родить детей, сделать карьеру.

– Мир остается мужским. Как готовить девочек к жизни в нем?

– Действительно, современные женщины намного чаще своих предшественниц совершают жесткие выборы, принимают управленческие решения, отказываются от значимого и личного ради общественного. В мужском мире уютно женщинам, которые согласуют свои личностные особенности с желаемой социальной активностью, карьерными устремлениями и возможностью заниматься тем, что нравится.





– Как Вы считаете, чему важно учить девочек в наше время?

– Современный мир призывает женщину быть универсальным солдатом, из-за чего она живет в поле постоянных ожиданий и требований: "Ты должна быть умной и многого достичь, поэтому думай об учебе, а не о мальчиках!", "Почему не выходишь замуж, давно пора!", "Когда у тебя появятся дети? Ты помнишь, что часики тикают?". В подобной ситуации важно сохранить баланс между головой и сердцем – на мой взгляд, это основная задача при воспитании девочек в наше время.

Учите дочь ориентироваться в разных ситуациях, оценивать их преимущества и риски, делать адекватные выборы, опираясь не на старые идеи, а на вызовы современного, быстро меняющегося мира: "Пусть твои предки не учились за границей, но если тебе предложили стипендию, не упускай возможность получить образование в востребованном вузе", "Пусть твоя мать, бабушки, прабабушки выходили замуж до 20 лет – тебе не обязательно следовать их примеру. Ты можешь повременить с замужеством и рождением детей, чтобы сделать успешный старт в карьере".

Никто не застрахован от ошибок, поэтому важно научить девочку отказываться от неправильных выборов и идти дальше. В Библии написано, что Бог, управляя человеческим миром, иногда менял свои решения. Значит, мы тоже имеем право "давать задний ход". Совсем не обязательно обрекать себя на страдания от последствий ошибочного шага.





Общество требует от женщины безупречного исполнения всех ролей – жены, мамы, специалиста и многих других, но наше время, ресурсы и силы ограничены. Поэтому задача матери донести: "Успеть везде невозможно, тебе придется выбирать. Но при желании ты успеешь многое. Возможно, ты не будешь идеальной в какой-то сфере. Просто старайся делать важное или нужное достаточно хорошо, этого достаточно".

Здорово, если мать личным примером научит дочь заниматься чем-то, помимо семьи, дома и карьеры. Если у матери есть досуг, интересы (причем совершенно не важно, чему она посвящает свое свободное время – копается в грядках, плетет макраме или выращивает хомяков), дочь растет с уверенностью, что отдыхать, развлекаться – нормально. "Пусть для кого-то это бессмысленная трата времени, но если тебе нравится – делай это!" – вот что надо говорить ей с детства.

– Какова роль матери в воспитании будущей счастливой женщины?

– Мать – это первый образец, который девочка бессознательно копирует. Несчастная, постоянно недовольная всем и вся женщина, которая ненавидит или боится мужчин, равнодушна к своим детям, "лепит" дочь по своему подобию.

Очень важно, чтобы между матерью и дочерью были теплые, доверительные отношения. Дело в том, что дочери холодных, отстраненных матерей часто идут за первым встречным, который обласкал их. И этот первый встречный далеко не всегда оказывается порядочным и добрым человеком. Явная и скрытая агрессия в адрес матери приводит к трудностям в освоении женской и материнской ролей. Так, девочке, которая отвергает или обижается на мать, сложно строить свой образ Я, принимать свою женственность, способность дать жизнь и с любовью заботиться о ребенке.





Упомяну и о главной задаче отца – словами поддерживать подрастающую девочку в расцвете ее женственности и сексуальности: "ты красивая", "ты настоящая девочка", "ты моя маленькая принцесса". И мягко, но решительно препятствовать попыткам нарушить границу – например, забраться к нему на колени, как в детстве: "Ты уже большая, доченька. Сядь рядом. Хочешь шоколадку?"

– Верно ли, что шанс построить гармоничные отношения с мужчиной выше у девочки, чьи родители счастливы друг с другом?

– Да. Если у родителей устойчивые здоровые отношения и обоими движет искреннее желание разделять жизнь друг с другом, у девочки формируется образ пары. Она видит пример того, как строить партнерские отношения. С такой картинкой в голове гораздо легче стать счастливой женщиной, рядом с которой будет эмоционально теплый и рассудительный мужчина.

– Какое отношение к мужчинам важно формировать у девочки?

– Мне кажется, прежде всего важно объяснить: "Мужчина – такой же человек, как и ты". У него тоже есть чувства. Ему тоже бывает больно. Он тоже может быть ранимым и уязвимым. Он тоже любит, когда его хвалят и окружают заботой. Тебе нравится, когда тебя все время контролируют, унижают, закатывают истерики, если ты вернулась домой позже, чем обещала? Мужчине тоже не нравится! Одним словом, максима "Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе" не исключение в отношениях мужчины и женщины.

– По Вашим наблюдениям, многие белорусские матери передают эту максиму дочерям?

– К сожалению, нет. Белоруски склонны или возвеличивать мужчин, или обесценивать их. Оба варианта – следствие семейных травм и проблем, которые накапливались из поколения в поколение. Чаще всего это травмы хронического пренебрежения ("главное – родить, а вырастет сам"), травмы отвержения ("ты плохой, я тебя не люблю"), травмы, связанные с переносом негативных качеств мужа на сына ("ты такое же ничтожество, как и твой отец"). Свой вклад вносят генерализация ("все мужики – козлы") и идеализация ("ты вырастешь и станешь не таким, как все мужики-козлы"), которые в равной степени травмируют и мальчика, и взрослого мужчину. А если мы посмотрим, сколько мужских потерь вынесла на своих плечах каждая белорусская семья за 20-й век, становится понятно, что за каждой утратой стоят и боль, и злость ("на кого ты нас покинул"), и недоверие к мужчинам – ведь пропадали и пропадают.





В чем опасность позиции, когда женщина идеализирует мужчину, считает его кормильцем-поильцем, почти богом, а сама занимает подчиненное положение? Если женщина выбирает мужчину, который уступает ей в энергии, способностях, каких-то личностных характеристиках, и насильно толкает его на роль главы семьи, тем самым она ломает его природу.

Не менее негативные последствия для обоих несет ситуация, когда для женщины все мужчины поголовно – ничтожества и слабаки, с которыми не стоит считаться. Женщина уверена, что все должна делать сама – строить карьеру, зарабатывать деньги, воспитывать детей. А мужчины необходимы исключительно для того, чтобы продолжить род. После того как мужчина выполнит свою функцию, ему указывают на дверь или, в лучшем случае, позволяют маячить где-то на втором плане. Например, для того, чтобы на его фоне делать фотографии из серии "у меня все как у людей – муж в комплекте"…

– Любовь – важное, но не единственное условие гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, утверждают многие психологи. Вы согласны с коллегами?

– Безусловно. Когда мужчина и женщина вступают в любовные отношения, им важно научиться жить рядом, создавать друг для друга комфортные условия, а без уважения, ответственности, взаимного восхищения и поддержки это невозможно. Не менее важна зона психологической интимности, наглухо закрытая даже от родственников и друзей, – то, что только двое знают друг о друге.

– Как уберечь дочку от отношений с ненадежными и опасными мужчинами?

– Задача матери – предостеречь, что не все мужчины способны строить здоровые отношения. Надо держаться подальше от тех, кто не умеет брать на себя ответственность, склонен подавлять и унижать других людей. И уж тем более не стоит тешить себя надеждами, что любовь чудесным образом "исправит" мужчину с психологическим дефектом. Жизнь не похожа на сказку, поэтому Емеля и не подумает слезать с печи, Питер Пэн никогда не повзрослеет, Карлсон будет улетать и возвращаться, когда вздумает, а Синяя Борода не перестанет изводить жен жестким контролем и мелочными придирками.





– Как бы дочка не начала во всех мужчинах видеть недостойных типов…

– Этого не произойдет, если донести до дочки мысль, что в мире живут разные мужчины. С одной стороны, он полон добрых, теплых, щедрых, великодушных, умных мужчин. С другой, в нем встречаются отрицательные "персонажи". Поэтому важно проводить диагностику и, одновременно включив мозги и сердце, "примерять" на себя каждого потенциального партнера.

Благодаря сердцу мы чувствуем, любят нас или нет. Интеллект позволяет предвидеть, в каком направлении будет развиваться мужчина, к которому ты присматриваешься, в ближайшие 5-7 лет. Если учитывать сильные и слабые стороны друг друга, уже на начальном этапе отношений можно сделать вывод, насколько хорошей парой вы будете.

Еще мне кажется, от матери девочка должна получить послание: "Любовь – это риск, но без него не бывает счастья. Поэтому влюбляйся, радуйся, ошибайся, разочаровывайся, влюбляйся снова, потому что такова жизнь". Одним словом, ответственность матери в том, чтобы научить дочку быть осторожной, осмотрительной, чувствительной, разумной и открытой новому опыту.

Можно только радоваться за девочку, которой мать не прививает безнадежно устаревшие истины вроде "Женщина не должна быть умнее мужа", "Женщина не должна зарабатывать больше мужа", "Женщина должна скрывать свои болезни от мужа". Мир стал другим, и современные мужчины более чувствительны, склонны к сопереживанию и заботе о близких, чем их отцы и деды. Многие гордятся женами, которые имеют ученую степень, ведут блоги, занимаются бизнесом, материально обеспечивают семью.

– В последнее десятилетие все больше девушек, молодых женщин становятся жертвами анорексии и булимии. Как защитить свою дочь?

– Формировать адекватную самооценку и учить принимать себя разной. Девочкам самооценку занижают гораздо чаще, чем мальчикам, из-за менее последовательных и более жестких требований и двойных стандартов. Так, если девочка регулярно слышит из разных источников: "Ты должна помогать по хозяйству, ведь ты будущая жена и мать", "Ты должна быть прилежной и послушной ученицей", "Ты должна всегда хорошо выглядеть", то, вырастая, она не в состоянии разобраться, как к ней относятся окружающие. Это сеет в душе сомнения, что она хорошая "сама по себе".





Бывает, настроение женщины резко колеблется, даже в течение дня, под воздействием гормонов. Утром она может быть агрессивной, а вечером – отзывчивой и сентиментальной. Эти перепады естественны, но многие женщины чувствуют себя виноватыми.

Чужие тщательно отретушированные фотографии в соцсетях, требование общества "Будь идеальной!" тоже больно бьют по низкой самооценке. Поэтому девочке важно объяснить: "Ты хорошая такая, как есть. Твое настроение, вес, внешний вид могут меняться, но от этого ты не становишься хуже". Постарайтесь, чтобы дочь вас услышала, и тогда в подростковом возрасте у нее не появится тяги к недостижимому идеалу. Если девочка знает: "Я никогда не буду кем-то, только собой, и это здорово", анорексия, булимия и многие другие напасти обойдут ее стороной.

– За какую девочку можно не волноваться, отпуская ее из родительского дома в большой мир?

– Мне кажется, ту, которую мама и папа напутствуют словами: "Мы будем любить тебя всегда. Что бы в твоей жизни ни произошло, ты все равно останешься для нас любимым ребенком. Двери нашего дома всегда открыты для тебя". Девочка, получив такое послание, чувствует защиту за спиной и поэтому гораздо свободнее в своих выборах. Это очень важно – знать, что у тебя есть надежная гавань, куда ты можешь вернуться, залатать свои пробоины и паруса, и плыть дальше в большой мир под названием жизнь.

Беседовала Ирина Барейко