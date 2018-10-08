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Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах

09.10.2018 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Итальянский фотограф Марианна Дзампьери очень любит котов, и даже выпустила целый альбом "Коты Венеции". Себя Марианна называет "котографом" (catographer).

Несколько лет назад на свадьбе своих друзей девушка девушка во время праздничной фотосессии сделала их фото с домашним любимцем. Фотографии так понравились и друзьям и друзьям друзей, что к Марианне стали обращаться клиенты с конкретной просьбой сделать их снимки с котами. Те, которые она делала на свадьбах, ее и прославили.

В инстаграмме на "котографа" подписалось уже более 10 тысяч человек, которых Марианна регулярно радует новыми фото любимой тематики.

Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах
Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах
Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах
Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах
Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах

 
 
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Итальянский фотограф Марианна Дзампьери очень любит котов, и даже выпустила целый альбом "Коты Венеции". Себя Марианна называет "котографом" (catographer).
 
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