Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах

Итальянский фотограф Марианна Дзампьери очень любит котов, и даже выпустила целый альбом "Коты Венеции". Себя Марианна называет "котографом" (catographer).

Несколько лет назад на свадьбе своих друзей девушка девушка во время праздничной фотосессии сделала их фото с домашним любимцем. Фотографии так понравились и друзьям и друзьям друзей, что к Марианне стали обращаться клиенты с конкретной просьбой сделать их снимки с котами. Те, которые она делала на свадьбах, ее и прославили.

В инстаграмме на "котографа" подписалось уже более 10 тысяч человек, которых Марианна регулярно радует новыми фото любимой тематики.











