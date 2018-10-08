|
Итальянка прославилась, фотографируя котов на свадьбах
Итальянский фотограф
Несколько лет назад на свадьбе своих друзей девушка девушка во время праздничной фотосессии сделала их фото с домашним любимцем. Фотографии так понравились и друзьям и друзьям друзей, что к Марианне стали обращаться клиенты с конкретной просьбой сделать их снимки с котами. Те, которые она делала на свадьбах, ее и прославили.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянский фотограф Марианна Дзампьери очень любит котов, и даже выпустила целый альбом "Коты Венеции". Себя Марианна называет "котографом" (catographer).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)