Аукционный дом Hemmings выставил на продажу Volkswagen Beetle 1964 года выпуска, который оценили в миллион долларов. Пробег автомобиля составляет всего 35 километров.





Черного "Жука" 54 года назад в американском Портленде приобрел автомеханик Руди Зварич. Машину он купил в качестве донора запчастей для своего Volkswagen Beetle образца 1957 года. Однако он ему так ни разу не понадобился, и автомобиль все это время простоял в гараже.

Машина сохранилась в идеальном состоянии, включая окраску кузова. Абсолютно все детали оригинальные, а, например, стеклоочистители, колпаки колес и зеркала заднего вида не установлены и еще находятся в заводской упаковке.

Всего в период с 1938 по 2003 год было выпущено 21,5 миллиона экземпляров Volkswagen Beetle.

Источник: www.motor.ru