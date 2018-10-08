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54-летний "Жук" выставили на продажу за миллион долларов

09.10.2018 07:55 — Разное | Интерфакс  
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Аукционный дом Hemmings выставил на продажу Volkswagen Beetle 1964 года выпуска, который оценили в миллион долларов. Пробег автомобиля составляет всего 35 километров.

54-летний "Жук" выставили на продажу за миллион долларов

Черного "Жука" 54 года назад в американском Портленде приобрел автомеханик Руди Зварич. Машину он купил в качестве донора запчастей для своего Volkswagen Beetle образца 1957 года. Однако он ему так ни разу не понадобился, и автомобиль все это время простоял в гараже.

Машина сохранилась в идеальном состоянии, включая окраску кузова. Абсолютно все детали оригинальные, а, например, стеклоочистители, колпаки колес и зеркала заднего вида не установлены и еще находятся в заводской упаковке.

Всего в период с 1938 по 2003 год было выпущено 21,5 миллиона экземпляров Volkswagen Beetle.

Источник: www.motor.ru

 
 
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Аукционный дом Hemmings выставил на продажу Volkswagen Beetle 1964 года выпуска, который оценили в миллион долларов. Пробег автомобиля составляет всего 35 километров.
 
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