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Шеф-повара составили кулинарный путеводитель по миру

09.10.2018 07:49 — Разное | Интерфакс  
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Шеф-повара составили кулинарный путеводитель, в который вошли 500 блюд, сообщает "Моя планета" со ссылкой на Lonely Planet.

Шеф-повара составили кулинарный путеводитель по миру

Кулинарный путеводитель представляет собой своеобразный рейтинг, где оценивается не только вкус блюда, но также подача и атмосфера. Половину первых мест в первой десятке заняли блюда из Азии. Впрочем, на первом месте оказалась закуска пинчос из города Сан-Себастьян (Страна Басков, Испания), которая выглядит как бутерброд на шпажке. В ТОП-10 вошли острый суп лакса из Куала-Лумпура и известные всему миру суши, которые лучше все-таки пробовать в Токио.

Четвертое место заняла говяжья грудинка из Техаса. Пятое – салат том сам из папайи, который подают в столице Таиланда Бангкоке. На шестом месте традиционный скандинавский бутерброд сморреброд из Копенгагена, Дания. На седьмом – новозеландский речной рак. На пятом "сборное" блюдо пибимпап из Сеула, Южная Корея. Также в первой десятке пицца "Маргарита" из Неаполя и дим-самы, маленькие китайские пельмени из Гонконга. 

 
 
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Шеф-повара составили кулинарный путеводитель, в который вошли 500 блюд, сообщает "Моя планета" со ссылкой на Lonely Planet.
 
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