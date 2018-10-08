В Амурской области под грузовиком обрушился путепровод

В российском городе Свободный в Амурской области 9 октября частично обрушился путепровод на железнодорожные пути Транссибирской магистрали, пострадал один человек, сообщает ТАСС .



Фото: portamur.ru

Произошло обрушение двух пролетов виадука на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги. В момент происшествия по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

На месте работают пожарные и спасательные подразделения, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи.

Видео: Информационное агентство «Порт Амур»

Как видно на записи, незадолго до обрушения по путепроводу проехало несколько автомобилей, под ним — поезд, а также прошел человек.

В пресс-службе мэрии ТАСС сообщили, что введен режим ЧС муниципального уровня. Обрушившийся мост демонтируют, а на участке организуют подъездные пути.

В минздраве региона уточнили, что пострадал один человек — водитель грузовика. У него открытый перелом голени, ушиб грудной клетки, он находится в больнице.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что обрушение могло произойти из-за проезда груженого большегрузного транспорта.