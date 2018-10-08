Сюрреализм, сны и женская анатомия. Топ самых необычных и провокационных инстаграмов белорусок

Что большинство представительниц прекрасного пола постят в своих инстаграмах? Селфи (утреннее, вечернее, совместное с подружками, туалетный лук на каждой вечеринке — обязателен), еда дома и в кафешках, любимый кот, букеты, фотоотчет с «классной треньки» в фитнес-клубе…

Но есть и те, в чьих инстаграмах всего вышеперечисленного вообще не найти. Поговорили с белорусками, для которых инстаграм — это не столько личный дневник, сколько способ самовыражения. И где-то даже искусство.

«Я превращаю боксерскую перчатку в Элвиса Пресли»

Татьяна Хлопкова, 37 лет, Минск: «По большей части мой инстаграм — об игре и превращениях. Я делаю картинки в стиле „что-то в виде чего-то“. Это своего рода волшебство. Я превращаю боксерскую перчатку в Элвиса Пресли, черный полиэтиленовый пакет — в Бэтмена, ластики и огрызки карандашей — в домики. Это меня веселит.

И тут все зависит не от вдохновения. Это такая же работа, как и любая другая. Сначала выбирается предмет. Это может быть что угодно: чайный пакетик, одуванчик, кленовый лист, семечки подсолнуха, воздушный шарик… Потом я начинаю этот предмет всячески мысленно препарировать и видоизменять. Размышляю, на что похожа его форма, цвет. Что будет, если этот предмет увеличить или уменьшить, если его разрезать, распотрошить. Смотрю с разных ракурсов. Делаю наброски, эскизы. В итоге какая-то из идей оказывается неплохой и воплощается в жизнь.

Когда этот навык игры с предметами доведен до автоматизма, некоторые идеи могут „выпрыгивать“ из окружающего пространства, тогда я сразу вижу, во что можно превратить вещь. Но это тоже не вдохновение, это результат предыдущей большой работы. Мозг уже заточен на поиск взаимосвязей.

При этом от идеи до реализации может пройти много времени: месяцы или даже годы. Чаще всего это связано с отсутствием под рукой необходимого реквизита. Скажем, зимой сложно отыскать одуванчик. Или, например, необходим пенек определенного размера и формы. В ближайшем лесу такого нет. Жду, пока не встречу нужный.

Никакого конкретного посыла в моем инстаграме нет. Не могу сказать, что делаю эти картинки для того, чтобы люди поняли, как много интересного в окружающем мире или что-то подобное. Я ничего не хочу от других людей. Я просто развлекаюсь, когда есть время. И если кому-то нравится за этим наблюдать — что ж, я рада!»

«Образы чаще всего — из детства, прочитанных книг и снов»

Мария Корнеенко, 36 лет, Минск: «Инстаграм для меня в первую очередь — удобный инструмент для хранения в одном месте моих фотографий, а хештеги очень помогают упорядочить отснятое. Если бы мои снимки были разбросаны по папкам на компьютере, я бы до них годами не добиралась. Я выкладываю в инстаграм не весь отснятый архив, а только фотографии, которые мне самой нравятся и кажутся интересными, которые бы мне хотелось показать. Ну и огромным бонусом к перечисленному идет общение, новые знакомства и новая информация.

Фотография плотно вошла в мою жизнь около двух лет назад, и теперь мне сложно представить себя без нее. Я постоянно учусь: на курсах и самостоятельно. В последнее время для создания более прочного творческого фундамента и дополнительного источника вдохновения много смотрю и изучаю смежные области искусства: живопись, музыку, кино. Благодаря интернету информации сейчас очень много, и она есть в свободном доступе.

Чаще всего в мой объектив попадает моя семья, потому что дочка и муж всегда рядом. Наверное, эти фотографии — самые искренние и любимые. Через дочку мне значительно проще рассказать о себе или передать свое эмоциональное состояние. Домашние уже привыкли к тому, что я их прошу мне позировать, и охотно помогают с реализацией задумки.

Вдохновение можно найти везде, но мои образы чаще всего навеяны воспоминаниями из детства, ощущениями после прочитанной книги или снами.

Снимаю на все, что есть под рукой: Canon 6D, камеру мобильного телефона, Olympus mju-1, даже нечеткие картинки с детской экшн-камеры 0.3 Мп мне очень нравятся!»

«Мае любімыя здымкі - тыя, што выклікаюць адваротную рэакцыю!»

Надзея Леановіч, 27 гадоў, Мінск: «Мой інстаграм не блогерскі, не бізнэс-акаунт, а проста ўласны профіль, які пабудаваны на шчырых ўражаннях ад сённяшняга. Я — мастак, а значыць аматар і прыхільнік візуальнага кантэнту, так мне прасцей перадаць думкі і праявіць сябе.

Пасыл маіх публікацый — Свет без цэнзуры, падрыў асноў і разгінанне духоўных скрэпаў, а таксама прапаганда алкаголю, забароненых рэчываў, азартных гульняў ды распуснага ладу жыцця. Насамрэч, кожны пастановачны здымак адпавядае пэўнаму артыкулу КК, толькі яшчэ ніхто не адгадаў іх усе.

Канешне, у профілі ёсць здымкі, якія не падабаюцца мне, напрыклад, у ружовых кветачках, але яны патрэбныя для разбаўлення стужкі, каб хэйтэры пабачылі нешта больш звыклае для вока. А мае любімыя здымкі - тыя, што выклікаюць любую адваротную рэакцыю, таму я ніколі не закрыю профіль, нікога не заношу ў бан ці чорны спіс, стараюся адказваць на ўсе асабістыя паведамленні».

« #everydayifindnewpussy — это декларация собственной женственности»

Даша Бубен, Минск/Варшава. В своем интервью для makeout.by Даша рассказала: «Проект #everydayifindnewpussy начался очень спонтанно. Во-первых, это, конечно же, декларация собственной женственности и восприятия себя как женщины. Лет до тридцати у меня с этим были серьезные проблемы. Я постоянно сопротивлялась тому, что я женщина. Принятие себя происходило достаточно сложно, я была жуткой мизогиничкой.

В моей семье очень сильные женщины. Такой кремень, паровоз, который несется всегда вперед. Для меня пример такой сильной женщины — это про must have. Ты все делаешь сама, и вообще нет другого пути. Соответственно, вырабатывалась мизогиния в отношении женщин, которые проявляют свою слабость, которые говорят, что им нужна мужская опора. В какой-то момент я осознала: что за ад, почему я так считаю? Неужели женщина состоится только тогда, когда она может проявить свою силу, а все остальные, значит, просто никто? Они слабые? Нет! И я этот биологический, просто натуралистический момент декларировала. Это классно, это прекрасно, я обожаю женщин, они все прекрасны в любом своем проявлении.

Мне очень интересен объектный мир, и через него я часто затрагиваю какие-то темы, важные для меня, преодолеваю собственную фрустрацию. Еще это была какая-то провокация, потому что нас с детства пичкают фрейдизмом и фаллическими символами. Знаешь, это просто такое «да ладно, чуваки, окститесь, женского столько же, сколько мужского».

Это началось в Варшаве. Когда мы с друзьями ходили гулять, я всегда находила какой-то объект, который я могу сфотографировать. Хоть и не каждый день я нахожу что-то, но фотографирую достаточно часто. Бывают передышки: иногда я прямо ищу-ищу объекты, вижу их ежедневно, но иногда это уходит на другой план, потому что голова занята чем-то другим. Интересно то, что люди, которые со мной гуляли по городу и видели, как я фотографирую, через пару дней начали присылать мне свои снимки: «Даша, это повсюду!».