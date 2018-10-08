Прямой авиарейс в Дубай запустят из Минска

Чартерная программа по маршруту «Минск-Дубай-Минск» начнет работать с 6 ноября.

Об этом сообщается в официальном аккаунте авиакомпании «Белавиа» в Facebook.

В компании уточняют, что рейсы Дубай будут совершать самолеты «Боинг 737-800» предположительно в 9 утра из Минска. Вместимость авиалайнеров составляет 189 мест, полет займет 5 часов 30 минут.

«Стоимость тура начинается от 1181 у.е. на двоих», - отметили в авиакомпании.