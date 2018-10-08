«Дело Скрипалей»: журналисты раскрыли личность Петрова – он врач из ГРУ

27 сентября Bellingcat и The Insider раскрыли личность Руслана Боширова, одного из обвиняемых в покушении на экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. Им оказался полковник ГРУ Анатолий Чепига. Теперь журналисты рассказали , кто такой Александр Петров, второй обвиняемый. Это Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач и полковник ГРУ.

Мишкин родился в 1979 году в поселке Лойга Архангельской области. Получил медицинское образование в одной из элитных военно-медицинских академий. Во время учебы был завербован ГРУ. К 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил свой псевдоним и второй паспорт на имя Александра Петрова.

В отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое взято из реальной биографии Мишкина – имя, отчество, родной город, имена родителей.

Он не раз ездил в Украину и Приднестровье. Точное военное звание Мишкина неизвестно, но он окончил академию 15 лет назад, поэтому, предполагают расследователи, должен быть в звании подполковника или полковника. Вся информация о Мишкине подтверждена из многочисленных источников, знакомых с ним, утверждают журналисты.

Сегодня, 9 октября, The Insider и Bellingcat обещают опубликовать полный отчет о расследовании.

Минобороны РФ о провале в Нидерландах

4 октября мы писали о том, что Нидерланды выслали четырех агентов ГРУ, которые пытались взломать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как сообщает meduza, в Министерстве обороны России 6 октября прошло совещание, на котором обсуждалась эта тема. Его участники признали, что агенты «не соблюдали элементарных основ» работы за рубежом.

Одним из виновных в провале операции в Нидерландах сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на ОЗХО: местная контрразведка прослушивала его телефон и «пасла их [четырех агентов] с самого начала». Среди прочих нелестных оценок звучали «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели», пишет МБХ Медиа.

Есть информация, что во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Константин Бахтин жил в одном общежитии с Анатолием Чепигой. Они дружили семьями.