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«Дело Скрипалей»: журналисты раскрыли личность Петрова – он врач из ГРУ
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27 сентября Bellingcat и The Insider
Мишкин родился в 1979 году в поселке Лойга Архангельской области. Получил медицинское образование в одной из элитных военно-медицинских академий. Во время учебы был завербован ГРУ. К 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил свой псевдоним и второй паспорт на имя Александра Петрова.
В отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое взято из реальной биографии Мишкина – имя, отчество, родной город, имена родителей.
Он не раз ездил в Украину и Приднестровье. Точное военное звание Мишкина неизвестно, но он окончил академию 15 лет назад, поэтому, предполагают расследователи, должен быть в звании подполковника или полковника. Вся информация о Мишкине подтверждена из многочисленных источников, знакомых с ним, утверждают журналисты.
Сегодня, 9 октября, The Insider и Bellingcat обещают опубликовать полный отчет о расследовании.
Минобороны РФ о провале в Нидерландах
4 октября мы
Одним из виновных в провале операции в Нидерландах сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на ОЗХО: местная контрразведка прослушивала его телефон и «пасла их [четырех агентов] с самого начала». Среди прочих нелестных оценок звучали «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство» и «еще бы буденовки надели»,
Есть информация, что во время учебы в Военно-дипломатической академии в Москве Константин Бахтин жил в одном общежитии с Анатолием Чепигой. Они дружили семьями.
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27 сентября Bellingcat и The Insider раскрыли личность Руслана Боширова, одного из обвиняемых в покушении на экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию в английском...
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