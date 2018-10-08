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В ночь с 8 на 9 сентября на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине (Украина) начались взрывы.

О причинах взрыва пока ничего не сообщается. Проводятся ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы, сообщает УНИАН .

Сообщения о взрывах в районе 6-го арсенала начала поступать около половины четвертого утра. По свидетельству местных жителей, взрывов было много, в районе арсенала было видно большое зарево.

Как сообщили вГСЧС, в 16-ти километровую зону эвакуации попадает около 30 населенных пунктов с населением почти 20 тысяч человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Черниговской области взорвался военный арсенал. Эвакуировано более 10 тысяч человек В ночь с 8 на 9 сентября на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине (Украина) начались взрывы.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вылетает на место происшествия.