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В Черниговской области взорвался военный арсенал. Эвакуировано более 10 тысяч человек

09.10.2018 09:03 — Разное | Ежедневник  
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В Черниговской области взорвался военный арсенал. Эвакуировано более 10 тысяч человек

фото: unian.net

В ночь с 8 на 9 сентября на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине (Украина) начались взрывы.

О причинах взрыва пока ничего не сообщается. Проводятся ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы, сообщает УНИАН.

Сообщения о взрывах в районе 6-го арсенала начала поступать около половины четвертого утра. По свидетельству местных жителей, взрывов было много, в районе арсенала было видно большое зарево.

Как сообщили вГСЧС, в 16-ти километровую зону эвакуации попадает около 30 населенных пунктов с населением почти 20 тысяч человек.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вылетает на место происшествия.

 
 
 
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В ночь с 8 на 9 сентября на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине (Украина) начались взрывы.
 
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