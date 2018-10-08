Онлайн-торговлю подержанными вещами могут запретить в Беларуси



В Беларуси для юрлиц и ИП могут запретить онлайн-торговлю подержанными вещами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Такое предложение содержится в проекте постановления Совета Министров, который предусматривает изменения и дополнения в правила продажи товаров при розничной торговле по образцам. Документ вынесен на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.

В частности, концерн «Беллегпром» инициировал дополнить перечень товаров, продажа которых не допускается при торговле по образцам, бывшими в употреблении одеждой и обувью.

Как пояснили в МАРТ, при реализации таких товаров через интернет-магазины у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию об их состоянии и имеющихся недостатках по фотографиям или описаниям на сайте. При этом покупатели, приобретая онлайн бывшие в употреблении товары по предварительной оплате, лишаются в дальнейшем возможности их возврата, так как в соответствии с п.2 ст.28 закона о защите прав потребителей эта категория товаров обмену и возврату не подлежат.

Пресс-секретарь ведомства Алина Гилевич обратила внимание, что предложение по запрету продажи подержанных вещей касается лишь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. «Соответственно, физических лиц, которые торгуют своими вещами на различных площадках, эта норма не коснется», — отметила представитель МАРТ.