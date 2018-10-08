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В Беларуси разработают новые виды мармелада для детей

09.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Беларуси разработают новые виды мармелада для детей
В Беларуси разработают новые виды мармелада для детского питания. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

НПЦ является исполнителем отраслевой научно-технической программы «Детское питание. Качество и безопасность», которая реализуется по 2020 год включительно. «В Беларуси будут разработаны новые виды желейных кондитерских изделий, в частности мармелад повышенной пищевой ценности для питания детей дошкольного и школьного возраста. В него будут добавлены поливитаминные компоненты, состав которых будет научно обоснован, разработан с учетом фактического дефицита микронутриентов в рационе детей», — сказала Елена Моргунова.

Еще одно направление программы — новые виды соков для дошкольников и школьников. «Проект подразумевает разработку технологических приемов получения морсов на основе отечественного ягодного сырья. Уже сформирована база медико-биологических требований к данной продукции, разработана нутриентная форма ее состава. Реализация проекта позволит существенно расширить ассортимент соковой продукции для детей, способной удовлетворить их потребности в веществах для восполнения энергетических затрат при повышенных умственных и физических нагрузках», — отметила заместитель гендиректора.

Кроме того, по данной программе НПЦ по продовольствию занимается разработкой и освоением технологии получения питьевой воды для детского питания. Также разрабатывается технология производства стерилизованных, пастеризованных фруктово-овощных консервов для детей раннего возраста в современной мягкой комбинированной упаковке типа «пауч».

Разработки будут внедряться на различных предприятиях пищевой отрасли Беларуси. В их числе Быховский консервно-овощесушильный завод, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат, «Красный пищевик», «Коммунарка».

 
 
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В Беларуси разработают новые виды мармелада для детского питания. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по...
 
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