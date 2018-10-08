ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы

09.10.2018 09:23 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы
Офис компании Synesis. Фото предоставлено автором

Запуская корпоративный блог и обязывая сотрудников писать туда отчеты, в компании Synesis планировали решить проблему подготовки качественных презентаций для клиентов. Однако нововведение помогло не только улучшить презентации, но и обеспечить контентом PR-службу, наладить коммуникацию между командами разработчиков, а также попасть в книжный бестселлер австралийского автора. Кейсом делится Марта Скавинская, руководитель департамента PR группы компаний Synesis

О компании: Группа компаний Synesis создает платформы мониторинга безопасности, системы управления массовыми мероприятиями, сервис-платформы для мессенджеров и онлайн-игр. Компетенции: облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных.

Проблема: нехватка контента, некачественные презентации

Сколько раз, засев за презентацию, мы ловили себя на мысли, что рассказать не о чем. Белый-белый грустный лист. Надо придумать заглавие! Нет, много белых пустых холодных листов. Наверное, нужен какой-то план… А может, картинок побольше!

Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы
Марта Скавинская
Руководитель департамента PR группы компаний Synesis
 

С чего же начать? Как лучше подступиться к клиенту? Презентация – это дни страданий, муки творчества и последняя, самая главная, ночь отчаяния.

Под управлением Synesis работает 1000 человек. Мы делаем масштабные проекты, что автоматически равно сотням встреч, переговоров и, соответственно, сотням презентаций.

Кошмар, который не заканчивается, — это когда менеджеры не знают, чем наполнить слайды, концентрируют внимание на неинформативных иллюстрациях, при этом упускают главное — проблемы и интересы конкретной целевой аудитории.

Чтобы кошмар однажды закончился, сооснователь и учредитель Synesis Александр Шатров предложил организовать поток качественного контента на постоянной основе. Контент – это «мясо» для презентаций. Много контента – много хорошей фактуры.

Каким образом решено было это реализовать? Ключевые менеджеры должны регулярно сообщать, над какими задачами работают их команды, как развиваются проекты, какие фичи появились в приложениях. Только факты, но в формате коротких пресс-релизов.

Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы
Фото предоставлено автором

Как родилась идея пресс-релизов

В основе подхода лежит опыт компании Amazon, основатель которой Джефф Безос запретил своим сотрудникам представлять идеи в виде тезисных слайдовых презентаций и поручил описывать их в «повествованиях». Ведь они стимулируют мыслить глубже. Сотрудники компании делились друг с другом текстами на совещаниях, и поскольку некоторые «повествования» занимали десятки страниц, было введено ограничение на объем работы — 6 страниц. Позже эти повествования приобрели формат пресс-релизов — кратких и содержательных заметок.

Идея – вся информация о работе компании в одном месте.

Формат пресс-релиза мы выбрали не случайно. Цель – высказаться по существу, отжав всю воду. От сухого отчета релиз отличается тем, что информацию подают для определенной целевой аудитории – это могут быть широкая общественность, коллеги из других команд, hr, отдел бизнеса и развития и т.д. Следовательно, пресс-релиз раскрывает тему под определенным углом.

По форме это короткий текст, в котором есть заголовок, лид (первый абзац с самой важной информацией — идеей), 2 абзаца, раскрывающих суть, и вывод.

Пресс-релиз позволяет бережно относиться к чужому времени: 1 материал = 1 мысль. В общем, почти твиттер.

Кроме того, для любого бизнеса критически важно, чтобы руководители ясно мыслили и так же ясно и доступно излагали свои мысли. Если задача писать релиз кажется невыполнимой, в перспективе это может обойтись компании слишком дорого. Не можете объяснить? Тогда как вас понять?

Для того чтобы все пресс-релизы были доступны любому сотруднику компании, мы решили публиковать их в закрытом корпоративном блоге.

Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы
Фото предоставлено автором

Реализация: регулярно обновляемый корпоративный блог. Для этого два месяца назад мы создали ресурс Club 23. Логика нэйминга простая: в проекте стартовали 23 автора. Сейчас их 35.

В блоге на данный момент 5 рубрик согласно проектам компании — Kipod (интеллектуальное видеонаблюдение), Sport (Events Management System — автоматизация массовых спортивных мероприятий), R&D (разработка и исследования), Plumber (система отслеживания грузоперевозок), Messengers/chatbots (платформы для мессенджеров и чат-ботов).

На сайте есть и другие разделы (их ведет и курирует PR-служба): новости, анонсы мероприятий, актуальные книги, которые легко скачать, колонка топ-менеджмента, информационные справки, раздел, где собраны ценности и правила компании. Таким образом, блог превратился в полноценный корпоративный ресурс. О новых материалах регулярно напоминает чат-бот — напрямую в корпоративный мессенджер.

Трудности: негатив, обучение, перевод

Когда ты пишешь один раз в год и не в соцсети — это подвиг. Чтобы не зависнуть, чтобы собраться с мыслями, чтобы без музы сделать этот трудный-трудный текст.

Когда ты пишешь на постоянной основе, подвиг вдруг становится рутинной обязанностью.

Ты медленно, но верно продвигаешься вперед. Это как любой спорт. Сначала тяжело, потом привыкаешь, а через полгода ты в отличной форме – и это навсегда.

В книгах по бизнесу нововведения в больших компаниях нередко сравнивают с маховиком. Его сложно раскрутить. Но на самом деле все просто: вместо бравады о том, как это важно и круто, нужно просто брать и делать.

Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы
Фото предоставлено автором

Мы сразу определились: медиа-релизы в Synesis – таск, который отменить нельзя. Но сложности в донесении этой мысли, конечно, были.

1. Регулярность означает дополнительную нагрузку на ключевых сотрудников, причем в сфере, где у большинства нет знаний и опыта. Потому предсказуемо, что если в абстрактном виде идея всем понравилась, то в ее реализации пришлось столкнуться с негативом: одни авторы ссылались на занятость, другие в ультимативной форме отказывались писать.

Решить проблему помогли четкие правила, дедлайны, дисциплинированность команды и личная мотивация, которую каждый должен был найти для себя сам. 35 авторов в месяц выдают 105 текстов.

В пул авторов входят руководители проектов, тимлиды, ведущие разработчики.

2. Писать пресс-релизы хорошо – это цель, к которой стремятся все. Однако отсутствие необходимых навыков – еще одна проблема, с которой мы столкнулись при организации работы блога. Для экспериментальной группы авторов провели мастер-классы, но в дальнейшем акцент был смещен на постоянную практику и литературу по предмету.

Как нам помог Стивен Льюис и как мы помогли ему

Стивен Льюис в своей книге «Как писать идеальные пресс-релизы» в простой и понятной форме дает советы по выбору тем и подаче информации в релизах. Материал подходит тем, кто никогда не работал в сфере PR и СМИ. Условно это азбука для ИТ-специалиста.

Книга написана на английском языке, и чтобы сделать ее доступнее для понимания и заодно вовлечь сотрудников в чтение, текст мы решили перевести.

Содержание разделили на 23 примерно равных главы. Каждый автор блога должен был сделать перевод двух страниц и отредактировать работу коллеги, который переводил следующий отрывок. Так за одну неделю появился русскоязычный вариант книги, которым теперь могут пользоваться и новые авторы блога.

Зачем эта компания заставила 35 сотрудников писать пресс-релизы
Фото с сайта the-village.me

PR-служба нашей компании связалась со Стивеном Льюисом, который живет в Австралии, и предложила продавать русскоязычную версию книги на Amazon.

Льюиса очень удивило использование пресс-релизов в корпоративной сфере, и сейчас австралийский журналист работает над предисловием к русскоязычному изданию, подготовленному Synesis, где расскажет об опыте белорусской компании.

Результат: PR, взаимопомощь, коммуникация

Несмотря на трудности старта, сейчас проект активно развивается. Блог регулярно обновляется и прирастает публикациями. Компания, помимо решения основной задачи, получила дополнительные бонусы:

1. Появился актуальный контент для подготовки презентаций. Все пресс-релизы ранжируются в зависимости от целевой аудитории и ее интересов, что облегчает работу и позволяет делать презентации таргетированными.

2. PR-отдел получает качественный контент о работе компании, текущих проектах и разработках на постоянной основе. Фактура из пресс-релизов становится основой для публикаций в прессу. Поскольку пресс-релизы пишут сами разработчики и руководители проектов, это повышает уровень экспертности и глубину публикуемых материалов. За 2 месяца на основании корпоративных медиарелизов было подготовлено пять материалов в СМИ.

3. Заложены основы коммуникации между командами. Все знают, что происходит в других проектах. Разработчики могут написать в блоге о проблеме, с которой столкнулись в работе, и получить помощь или совет коллег.

4. Сотрудники получили непосредственный контакт с топ-менеджментом компании — блог активно читает и комментирует учредитель. Это мотивирует, говорит об открытости и свидетельствует о том, что работа каждого в компании важна, а трудности и успехи можно обсудить напрямую с топом.

Читайте также

 

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запуская корпоративный блог и обязывая сотрудников писать туда отчеты, в компании Synesis планировали решить проблему подготовки качественных презентаций для...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дело Скрипалей»: журналисты раскрыли личность Петрова – он врач из ГРУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика