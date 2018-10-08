Помогаем бизнесу Петра Порошенко? Беларусь закупила украинского шоколада на 10 млн долларов









Об этом сообщает Agronews со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.





Больше всего шоколада из Украины импортировал Казахстан. В течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долларов. Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил 14 млн долларов.





Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Беларусь шоколада на 10 млн долларов.



