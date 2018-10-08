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Помогаем бизнесу Петра Порошенко? Беларусь закупила украинского шоколада на 10 млн долларов

09.10.2018 09:27 — Разное | Партизан  
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Беларусь по итогам 9 месяцев 2018 года оказалась в тройке крупнейшей стран-импортеров украинского шоколада.



Об этом сообщает Agronews со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Больше всего шоколада из Украины импортировал Казахстан. В течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долларов. Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил 14 млн долларов.

Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Беларусь шоколада на 10 млн долларов.


 
 
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Беларусь по итогам 9 месяцев 2018 года оказалась в тройке крупнейшей стран-импортеров украинского шоколада.
 
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