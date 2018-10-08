|
Помогаем бизнесу Петра Порошенко? Беларусь закупила украинского шоколада на 10 млн долларов
Беларусь по итогам 9 месяцев 2018 года оказалась в тройке крупнейшей стран-импортеров украинского шоколада.
Об этом сообщает Agronews со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Больше всего шоколада из Украины импортировал Казахстан. В течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долларов. Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил 14 млн долларов.
Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Беларусь шоколада на 10 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь по итогам 9 месяцев 2018 года оказалась в тройке крупнейшей стран-импортеров украинского шоколада.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)