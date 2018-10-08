Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год

Александра Саснович имеет шанс стать самой прогрессирующей теннисисткой года. Кроме белоруски, на это звание претендуют Кики Бертенс (Нидерланды), Юлия Гергес (Германия), Дарья Касаткина (Россия), Элизе Мертенс (Бельгия) и Ван Цян (Китай). Арина Соболенко претендует на титул Newcomer of the Year ("Открытие года").









Вместе с ней в список вошли представительницы США Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз и Софья Кенин, а также румынка Михаэла Бузарнеску. Голосование на сайте WTA завершится 12 октября, а имена лауреатов теннисного года станут известны 19 октября на итоговом турнире в Сингапуре.



