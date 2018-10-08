Житель Лоевщины получил два года за «лайки»

«Лоевский край» . «Совсем необязательно передавать из рук в руки диск, публично демонстрировать фото и видео подобного характера. Достаточно просто поставить отметку «Мне нравится» в социальных сетях. После одобрения файла неприличного содержания можете ждать неприятностей со стороны закона. Ведь эта информация автоматически закрепляется на вашей страничке», – пишет газета





Именно за «лайки» горемыка из Лоевского района получил два года. С мобильного телефона он добавил в свой отдел «Видео» с различных страниц пользователей социальной сети «Вконтакте» заинтересовавшие его файлы. В итоге в ходе мониторинга, проведенного органами внутренних дел, на его странице в социальной сети было обнаружено 9 видеороликов со сценами половых актов, демонстрацией половых органов. Экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости подтвердила, что подобные файлы являются порнографическими. Дело было возбуждено по ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь (распространение порнографических материалов, совершенное с использованием глобальной компьютерной сети Интернет).





На суде обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и чистосердечно раскаялся. Хотя, конечно же, все это выглядит притянутым за уши и, как говорится, есть вопросы. Ведь сам обвиняемый ничего не размещал и ссылки появлялись автоматически. Да и сеть "ВКонтакте" в Беларуси не заблокирована.





Учитывая, что товарищ раскаялся, привлекается к уголовной ответственности впервые, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет семью, суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком, а также обязал уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 735 рублей.



