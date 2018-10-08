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Фабрика троллей: “Нам платили наличными, почти как проституткам”

09.10.2018 09:15 — Разное | Партизан  
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После теракта на Вестминстерском мосту в соцсетях распространилось подстрекательское фото с девушкой в хиджабе, идущей мимо раненых, глядя в телефон.

 Опубликовавший изображение аккаунт #SouthLoneStar, якобы принадлежащий “гордому техасцу и американскому патриоту”, как оказалось, был создан за более чем пять тысяч миль от Техаса в офисном здании в Санкт-Петербурге – на кремлевской “фабрике троллей”, пишет журналист The Times Рис Блейкли.



По словам аналитиков, миссия “Агентства интернет-исследований” не ограничивается одними только выборами в США, и твит с Вестминстерским мостом вписывается в его зону ответственности.

“Речь никогда не шла только о [выборах] 2016 года, целей всегда было несколько, – сказал эксперт из Атлантического совета Бен Ниммо. – Фабрика троллей была образована в 2013 году с изначальной целью сокрушить внутреннюю оппозицию в России. А затем кто-то в России подумал: “А погодите-ка, мы так делаем со своим народом. Нельзя ли опробовать то же самое на ком-то еще?”

“Виталий Беспалов видел работу “Агентства интернет-исследований” изнутри. В сентябре 2014 года он приехал в Санкт-Петербург из Сибири. Он откликнулся на объявление о поиске копирайтера. Зарплата – 770 фунтов в месяц – была необычайно щедрой. Спустя несколько дней он понял, что его наняли писать для российской аудитории фейковые прокремлевские новости о конфликте на востоке Украины”, – повествует журналист The Times.

“Зарплаты были высокими, сотрудники – молодыми. Руководителям отделов было в основном слегка за двадцать. Но работа едва ли была гламурной. Коридоры больничного вида патрулировались охранниками в униформе”, – пишет Блейкли.

“В 2016 году, когда в западных СМИ агентство разоблачили как “фабрику троллей”, новых сотрудников стали проверять на детекторе лжи. Агентство переехало в новое, лучше защищенное здание, втрое больше предыдущего”, – сообщает автор.

По словам Беспалова, для многих коллег угрызения совести сглаживались зарплатой, выдававшейся наличными без вычета налогов, другие верили в путинский режим. “Работа тролля немного напоминает работу проститутки – люди не любят признаваться в том, что они этим занимаются”, – сказал он The Times.

Со ссылкой на просочившийся в прессу документ Блейкли пишет, что в апреле 2014 года в “Агентстве интернет-исследований” был 361 сотрудник. Планировалось нанять еще 262, в том числе 27 человек для отдела, который занялся бы выборами в США. Он разрастется до не менее чем 90 сотрудников. “Крупнейшим отделением были “блоги и комментарии”. Там работали в двух сменах по 12 часов: 95 человек днем, 179 ночью”, – сообщает журналист.



 
 
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После теракта на Вестминстерском мосту в соцсетях распространилось подстрекательское фото с девушкой в хиджабе, идущей мимо раненых, глядя в телефон.
 
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