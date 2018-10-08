Фотофакт: в Браславском районе вовсю цветет сирень





Витебском регионе, к примеру, все чаще и чаще отмечают, что увеличивается температура, гораздо раньше сходит снег, сильные ветра и экстремальные осадки. И этот год тоже удивляет необычными атмосферными и природными явлениями.









7 октября, в воскресенье, в Браславском районе возле деревни Абабье нам пришлось с удивлением наблюдать цветущую сирень на фоне ярких красок осени. Огромный куст дикой сирени радовал нежными соцветиями, хотя и не очень гармонировал с насыщенной желто-красной листвой кленов.







