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Фотофакт: в Браславском районе вовсю цветет сирень
Климат в Беларуси меняется, и это очевидное явление.
В Витебском регионе, к примеру, все чаще и чаще отмечают, что увеличивается температура, гораздо раньше сходит снег, сильные ветра и экстремальные осадки. И этот год тоже удивляет необычными атмосферными и природными явлениями.
7 октября, в воскресенье, в Браславском районе возле деревни Абабье нам пришлось с удивлением наблюдать цветущую сирень на фоне ярких красок осени. Огромный куст дикой сирени радовал нежными соцветиями, хотя и не очень гармонировал с насыщенной желто-красной листвой кленов.
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Климат в Беларуси меняется, и это очевидное явление.
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