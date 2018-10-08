Дочь Джорджа Буша вышла замуж за актера









Невесте 36 лет, ее избранник — сценарист и актер Крейг Койн на год старше.





Церемония состоялась в воскресенье, 7 октября. Дед невесты, бывший президент США 94-летний Джордж Буш-старший наблюдал за бракосочетанием в летнем доме семейства в Кеннебанкпорте, штат Мэн.





Как рассказала NBC Today сестра-близнец новобрачной Дженна, Барбара надела на церемонию браслет, который ее дед подарил своей жене на 70-ю годовщину свадьбы.





Сообщается, что молодожены будут жить в Нью-Йорке.