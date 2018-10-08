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Дочь Джорджа Буша вышла замуж за актера

09.10.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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Дочь экс-президента США Барбара Буш вышла замуж. Как сообщает Thе Hollywood Reporter, к алтарю невесту отвел ее отец, 43-й президент США, Джордж Буш — младший.



Невесте 36 лет, ее избранник — сценарист и актер Крейг Койн на год старше.

Церемония состоялась в воскресенье, 7 октября. Дед невесты, бывший президент США 94-летний Джордж Буш-старший наблюдал за бракосочетанием в летнем доме семейства в Кеннебанкпорте, штат Мэн.

Как рассказала NBC Today сестра-близнец новобрачной Дженна, Барбара надела на церемонию браслет, который ее дед подарил своей жене на 70-ю годовщину свадьбы.

Сообщается, что молодожены будут жить в Нью-Йорке.

 
 
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Дочь экс-президента США Барбара Буш вышла замуж. Как сообщает Thе Hollywood Reporter, к алтарю невесту отвел ее отец, 43-й президент США, Джордж Буш — младший.
 
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