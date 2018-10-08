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Не помнят даже причину ссоры. Что произошло в деревне, где мужчина застрелил знакомого и ранил подростка
СК возбудил уголовное дело после стрельбы, которую по односельчанам устроил 34-летний житель деревни Застенки Дубровенского района. Во время конфликта погиб 41-летний сельчанин, второй — 16-летний юноша, ранен.
16-летний Алексей оказался на улице, когда там разгорелся конфликт между мужчинами. Один из них открыл стрельбу на поражение. Раненый сельчанин скончался по дороге в больницу, а Алексей чудом избежал расправы. Парень получил ранение левой руки, дробь из охотничьего ружья прошла по касательной. Сейчас он в больнице.
Все участники трагедии были знакомы, до конфликта вместе отдыхали. Главный подозреваемый в течение дня трижды приходил в магазин за алкоголем.
По одной версии, сначала компания выпивала в бане, потом решили пойти к одному из мужчин в гости. Перебранка началась на центральной улице, но все разошлись. Сегодня свидетели перепалки даже не могут вспомнить причину конфликта. Однако один из сельчан пьяным съездил на машине за самодельным ружьем, вернулся к обидчикам и открыл огонь.
Следователи выясняют: где мужчина хранил ружье и где взял части, чтобы его собрать. Дело возбуждено сразу по фактам убийства, а также покушения на убийство, совершенного при отягчающих обстоятельствах.
После расправы с обидчиком 34-летний сельчанин пытался бежать. Стрелка задержали через 4 часа. Сейчас он в СИЗО.
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Не помнят даже причину ссоры. Что произошло в деревне, где мужчина застрелил знакомого и ранил подростка
СК возбудил уголовное дело после стрельбы, которую по односельчанам устроил 34-летний житель деревни Застенки Дубровенского района. Во время конфликта погиб...
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