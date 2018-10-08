Не помнят даже причину ссоры. Что произошло в деревне, где мужчина застрелил знакомого и ранил подростка









16-летний Алексей оказался на улице, когда там разгорелся конфликт между мужчинами. Один из них открыл стрельбу на поражение. Раненый сельчанин скончался по дороге в больницу, а Алексей чудом избежал расправы. Парень получил ранение левой руки, дробь из охотничьего ружья прошла по касательной. Сейчас он в больнице.





Все участники трагедии были знакомы, до конфликта вместе отдыхали. Главный подозреваемый в течение дня трижды приходил в магазин за алкоголем.





По одной версии, сначала компания выпивала в бане, потом решили пойти к одному из мужчин в гости. Перебранка началась на центральной улице, но все разошлись. Сегодня свидетели перепалки даже не могут вспомнить причину конфликта. Однако один из сельчан пьяным съездил на машине за самодельным ружьем, вернулся к обидчикам и открыл огонь.





Следователи выясняют: где мужчина хранил ружье и где взял части, чтобы его собрать. Дело возбуждено сразу по фактам убийства, а также покушения на убийство, совершенного при отягчающих обстоятельствах.





После расправы с обидчиком 34-летний сельчанин пытался бежать. Стрелка задержали через 4 часа. Сейчас он в СИЗО.