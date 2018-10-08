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Египтяне заплатят штраф за неявку на выборы

09.10.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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Национальная избирательная комиссия Египта завершает подготовку списков избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, для передачи в генеральную прокуратуру. Об этом сообщила газета Al-Watan.

Отмечается, что списки передадут в прокуратуру с целью последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, который не явился на избирательный участок без уважительной причины.

По информации египетского избиркома, на выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи человек из почти 60 миллионов, внесенных в списки избирателей. 

При этом, как указывает издание, ранее до подобных действий дело не доходило из-за значительного числа нарушителей.


Напомним, президентские выборы в Египте состоялись в конце марта. Действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования около 22 миллионов голосов избирателей, что составило 97% от общего числа проголосовавших, пишет telegraf.by

 
 
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Национальная избирательная комиссия Египта завершает подготовку списков избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, для передачи в...
 
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