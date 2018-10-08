Дело о насилии в Дубае: белоруска отказалась от показаний, насильнику пришлось на ней жениться

А именно: 32-летняя женщина отказалась от ранее озвученных обвинительных показаний, пояснив, что знает английский не в совершенстве, а опрашивали ее без переводчика на русский.





Об этом пишет издание Gulf News.





В это воскресенье белоруска уже через переводчика заявила, что не до конца понимала вопросы следствия и на самом деле не обвиняла 29-летнего пакистанца в похищении и изнасиловании. По новым данным, у мужчины и женщины действительно произошла в машине крупная ссора из-за ревности, но затем они помирились, после чего произошел секс по взаимному согласию.





Мало того, на тот момент пакистанец, как стала утверждать белоруска, был ее женихом, она приняла ислам и пара вступила в законный брак.





Это обычный сценарий по "урегулированию изнасилований" в арабских странах: насильник женится на жертве.









Адвокат обвиняемого попросил суд оправдать своего подзащитного либо назначить ему легкое наказание или штраф. Решение по делу будет вынесено 21 октября.





Напомним, ранее сообщалось, что белоруска в феврале приехала с пакистанцем в модный ночной клуб в Дубае. Там они употребляли спиртное и танцевали, а затем он предложил подвезти ее домой.





По пути возникла ссора после того, как пакистанец спросил свою попутчицу, почему та танцевала в его присутствии с другими мужчинами.





В итоге, по первичной версии, озвученной в суде, спутник белоруски остановил авто и принялся приставать, а затем ударил ее и силой принудил к половому акту.