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Дело о насилии в Дубае: белоруска отказалась от показаний, насильнику пришлось на ней жениться

09.10.2018 08:28 — Разное | Партизан  
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В деле об обвинении продавца из Пакистана в февральском похищении и изнасиловании в Дубае учительницы из Беларуси произошел неожиданный поворот.

А именно: 32-летняя женщина отказалась от ранее озвученных обвинительных показаний, пояснив, что знает английский не в совершенстве, а опрашивали ее без переводчика на русский.

Об этом пишет издание Gulf News.

В это воскресенье белоруска уже через переводчика заявила, что не до конца понимала вопросы следствия и на самом деле не обвиняла 29-летнего пакистанца в похищении и изнасиловании. По новым данным, у мужчины и женщины действительно произошла в машине крупная ссора из-за ревности, но затем они помирились, после чего произошел секс по взаимному согласию.

Мало того, на тот момент пакистанец, как стала утверждать белоруска, был ее женихом, она приняла ислам и пара вступила в законный брак. 

Это обычный сценарий по "урегулированию изнасилований" в арабских странах: насильник женится на жертве. 


Адвокат обвиняемого попросил суд оправдать своего подзащитного либо назначить ему легкое наказание или штраф. Решение по делу будет вынесено 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что белоруска в феврале приехала с пакистанцем в модный ночной клуб в Дубае. Там они употребляли спиртное и танцевали, а затем он предложил подвезти ее домой.

По пути возникла ссора после того, как пакистанец спросил свою попутчицу, почему та танцевала в его присутствии с другими мужчинами.

В итоге, по первичной версии, озвученной в суде, спутник белоруски остановил авто и принялся приставать, а затем ударил ее и силой принудил к половому акту.

 
 
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В деле об обвинении продавца из Пакистана в февральском похищении и изнасиловании в Дубае учительницы из Беларуси произошел неожиданный поворот.
 
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