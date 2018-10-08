Чем грозит глобальное потепление?

Исследование ООН: Следующие несколько лет – самые важные в истории человечества





Экстремальные погодные явления, повышение уровня мирового океана и таяние арктических ледников – это результат повышения глобальной температуры на 1 градус по Цельсию. Если не остановить этот процесс, и не удержать глобальное потепление хотя бы на уровне 1,5 градуса, последствия для человечества будут еще более разрушительными. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Межправительственной комиссии по изменению климата, сообщает Центр новостей ООН.





Thinktanks.by По приглашению Рамочной конвенции ООН по изменению климата в работе над документом приняли участие более 90 ученых из сорока стран мира. Исследования начались после принятия Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Авторы доклада подчеркивают, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса требует «беспрецедентных оперативных и масштабных изменений во всех сферах жизни», пишет





Эти меры, по их словам, принесут пользу всем жителям планеты и природным экосистемам. В докладе ученые рассматривают два сценария глобального потепления. Так, повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса означает, что льды Северо-Ледовитого океана будут полностью таять раз в столетие, тогда как при повышении на 2 градуса, это будет происходить раз в десятилетие. В первом случае мы потеряем 70-90 процентов коралловых рифов, во-втором - они практически исчезнут с лица земли.





Полное название доклада - «Глобальное потепление на уровне 1,5 С». Его авторы исследуют последствия повышения температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, а также причины, которые привели к этим результатам, и предлагают меры по борьбе с изменением климата.





«Тут имеет значение любое повышение температуры, тем более, что потепление на 1,5 градуса и выше приводит к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем», - говорит один из авторов доклада Отто Пертнер. По его словам, ограничение глобального потепления обеспечит дополнительное время для адаптации к нежелательным последствиям и позволит снизить связанный с ними риск.





«Хорошая новость заключается в том, что меры, которые помогут ограничить потепление на уровне 1,5 градуса, уже принимаются по всему миру, - напомнила другой автор доклада Валери Массон-Дельмотт. – Нам просто надо ускорить их».





Как считают ученые, чтобы добиться выполнения этой задачи, необходимо внести изменения во многие сферы жизнедеятельности человека: это земледелие, энергетика, строительство, транспорт, городские хозяйства. До 2030 года необходимо снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на 45 процентов, а к середине века свести этот показатель к нулю. Это означает необходимость очистить воздух от остатков углекислого газа.





«Решения, которые мы принимаем сегодня, имеют решающее значение для обеспечения безопасного и устойчивого мира для всех людей, как сейчас, так и в будущем», — утверждает одна из авторов доклада Дебра Робертс. По ее словам, исследование предоставляет политикам информацию, которая поможет им принять решения, касающиеся проблем изменения климата с учетом местных особенностей и потребности людей. Следующие несколько лет, являются, вероятно, самыми важными в нашей истории», — сказала Робертс.



